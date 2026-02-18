Ключевые моменты:

За сутки свет вернули 60,5 тыс. семей в Одесской области.

В Одессе и части района без электроэнергии остаются около 99 тыс. клиентов, еще 32 тыс. – в области.

Приоритет – подключение котельных и водоканала, часть объектов работает от генераторов.

Работы осложняет непогода и масштабные повреждения энергообъектов.

По информации ДТЭК «Одесские электросети», за вчерашний день специалисты смогли восстановить питание для 60,5 тысяч домовладений. Однако в Киевском районе Одессы и прилегающей части Одесского района 99 тысяч клиентов все еще остаются без света. Главная причина – масштабные разрушения инфраструктуры. Переключить потребителей на резервные линии невозможно, так как соседние подстанции также повреждены или полностью разрушены.

Приоритет – тепло и вода

Там, где позволяют технические условия, объекты критической инфраструктуры переводят на генераторы. Энергетики в первую очередь направляют ресурсы на подключение котельных и насосных станций водоканала. К восстановительным работам привлечены дополнительные бригады из разных районов области и специалисты смежных предприятий.

Удар стихии по югу области

К последствиям обстрелов добавилась непогода, которая сильнее всего ударила по южным громадам Одесской области. Аварийные бригады работали всю ночь, вернув свет в 7 тысяч домов, но еще около 32 тысяч клиентов остаются обесточенными из-за обрывов линий и погодных условий.

В ДТЭК подчеркивают, что энергетики, местные власти и спасатели ГСЧС работают в круглосуточном режиме, чтобы стабилизировать энергосистему. Несмотря на «энергетический террор», восстановительные работы не прекращаются ни на минуту.

Как сообщала «Одесская жизнь», после вражеской атаки, из-за которой часть домов осталась без света, в Киевском районе Одессы развернули дополнительные пункты помощи. Там жители могут согреться, выпить горячий чай и подзарядить телефоны.