Ключевые моменты:

107 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Киевском районе Одессы и частично в области.

Переподключить потребителей к другим линиям невозможно — технический резерв исчерпан.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить сети.

В Одессе 107 тысяч клиентов без электроэнергии

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, ситуация в регионе остаётся крайне сложной. На прошлой неделе российские удары повредили три крупных энергообъекта компании. Всего с начала полномасштабной войны серьёзные разрушения получили уже 31 энергетический объект. Минувшей ночью, после частичной стабилизации сети, энергосистема снова подверглась атаке.

В компании подчёркивают, что единственная причина отключений — последствия ударов по энергетической инфраструктуре.

По состоянию на сейчас без света остаются 107 тысяч клиентов в Киевском районе Одессы и частично в Одесском районе области.

Объекты критической инфраструктуры — больницы, котельные и другие важные учреждения — работают от резервных источников питания там, где это технически возможно.

«К сожалению, переподключить клиентов от других объектов невозможно – технический резерв уже исчерпан», — заявили в компании.

Энергетики продолжают работать круглосуточно: разбирают завалы, проверяют повреждённое оборудование, восстанавливают линии и разрабатывают временные схемы подачи электроэнергии. Специалисты обещают сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома одесситов.

