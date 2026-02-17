Ключевые моменты:

Ночью 17 февраля враг нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре города.

Разрушения серьезные, ремонт будет длиться долго.

Специалисты разбирают завалы и возобновляют электроснабжение критическим объектам.

В районах отсутствует тепло- и водоснабжение.

Ремонт будет продолжаться

Ночью, 17 февраля, враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы.

По информации ДТЭК, разрушения очень серьезны. Соответственно ремонт потребуется длительное время, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

Специалисты работают на месте и разбирают завалы. Ведь первая задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры. К слову, жителям ж/м Таирова бот ДТЭК «Одесские электросети» сообщил, что электроэнергия появится 20 февраля, в 16.00.

Добавим, что в некоторых районах Одессы также нет тепло- и водоснабжения. Власти организовали подвоз технической воды. Где в Одессе набрать техническую воду: обнародованы актуальные адреса автоцистерн.

Сергей Лысак подчеркнул, что он дал поручение особое внимание уделить социальной защите – предоставить адресную поддержку уязвимым слоям населения. Также на контроле у ​​местных властей ситуация и температурный режим в учебных заведениях и медицине.