Ключевые моменты:
- Ночью 17 февраля враг нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре города.
- Разрушения серьезные, ремонт будет длиться долго.
- Специалисты разбирают завалы и возобновляют электроснабжение критическим объектам.
- В районах отсутствует тепло- и водоснабжение.
Ремонт будет продолжаться
Ночью, 17 февраля, враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы.
По информации ДТЭК, разрушения очень серьезны. Соответственно ремонт потребуется длительное время, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.
Специалисты работают на месте и разбирают завалы. Ведь первая задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры. К слову, жителям ж/м Таирова бот ДТЭК «Одесские электросети» сообщил, что электроэнергия появится 20 февраля, в 16.00.
Добавим, что в некоторых районах Одессы также нет тепло- и водоснабжения. Власти организовали подвоз технической воды. Где в Одессе набрать техническую воду: обнародованы актуальные адреса автоцистерн.
Сергей Лысак подчеркнул, что он дал поручение особое внимание уделить социальной защите – предоставить адресную поддержку уязвимым слоям населения. Также на контроле у местных властей ситуация и температурный режим в учебных заведениях и медицине.