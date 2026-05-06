Эксмер Одессы Геннадий Труханов прокомментировал свое знакомство с подсанкционным бизнесменом Тимуром Миндичем во время заседания ВСК по делу «Миндичгейта».

Во время заседания ВСК по делу так называемого Миндичгейта бывший мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал свое взаимодействие с подсанкционным бизнесменом Тимуром Миндичем. Также Труханов поделился своими размышлениями по поводу фрагмента записей в рамках дела «Мидас», где фигурируют обсуждения о возможных кадровых решениях в Одессе. Речь идет о разговоре, который, по данным следствия, состоялся еще в июле 2025 года. Миндич якобы обсуждал вариант назначения «своего человека» на должность руководителя военной администрации Одессы. Правда, президент Владимир Зеленский объявил о создании такой администрации только через несколько месяцев в октябре.

По предварительной информации, в этих обсуждениях могла упоминаться Мария Вдовиченко, первая заместитель генерального прокурора. К слову, Труханов подчеркнул, что знает об этих деталях только из публикаций в СМИ. По словам эксмера Одессы, он не следит за киевскими политическими процессами, а воспринимает информацию исключительно из открытых источников.

«Я не знаю киевского бомонда, потому что в городе много работы. Из того, что я видел в открытом пространстве… Говорят, что это заместитель генерального прокурора. Я это видел, но не хочу никого утверждать или оскорбить – это только то, что было в публичном поле», — заявил Геннадий Труханов.

Добавим, что бывший мэр подтвердил, что лично знаком с Миндичем. По его словам, их общение началось еще в период, когда тот работал в проекте «Квартал 95». Правда, последние контакты между ними были много лет назад — пять, а возможно, и до десяти лет назад.

К слову, во время предыдущих встреч, когда Труханов занимал должность мэра, речь шла преимущественно о возможности создания в Одессе концертно-выставочного комплекса. Конечно, эксочильщик отметил, что ему неизвестно о каких-либо бизнес-интересах Миндича в Одессе, а обращений от его имени через третьих лиц не поступало.

На вопрос о возможном знании президента о планах бизнесмена по городу Труханов ответил: «Хочу верить, что президент не знал».

Добавим, что Геннадий Труханов заявил о существовании «теневого Кабмина», влияющего на решение властей. Он считает, что его устранение связано с кулуарными договоренностями и манипуляциями. Политик сообщил о намерении отстаивать свою позицию в Верховном суде.

Источник: «Зеркало недели«