Трагедия 2 мая: где сейчас находятся главные фигуранты расследования

В этом году исполняется девять лет со дня трагических событий 2 мая. В тот день в Одессе погибли, были ранены, заживо сгорели в Доме профсоюзов более 300 человек. Большинство виновников трагедии наказания так и не понесли. Где сейчас находятся и чем занимаются главные фигуранты «дела 2 мая», узнавала «Одесская жизнь».

Фучеджи: не организовал силы и средства

В 2014 году Дмитрий Фучеджи возглавлял милицию общественной безопасности. 2 мая — руководил действиями правоохранителей на Греческой площади во время возникшей там чрезвычайной ситуации. Тогда, согласно материалам специального судебного следствия Государственного бюро расследований, в центральной части города — возле Русского академического театра на улице Греческой – представители «Антимайдана» провоцировали массовые беспорядки: совершали насилие, погромы, уничтожали имущество. В результате — огнестрельные ранения получили восемь человек. Шестеро из них — погибли.

Множество людей погибло и на Куликовом поле в результате спровоцированного пожара в Доме профсоюзов.

После событий 2 мая Фучеджи был назначен исполняющим обязанности начальника ГУМВД Украины в Одесской области. Зачинщики массовых беспорядков — арестованы. Но 4 мая «антимайдановцы» захватили здание Одесского городского управления милиции. И, по данным следствия, Фучеджи приказал открыть камеры изолятора временного содержания и арестованных освободить. После этого и.о. начальника ГУМВД задержали.

Фучеджи: сбежал из Украины

Фучеджи было предъявлено обвинение в том, «что он не организовал и не скоординировал должным образом 02.05. 2014, во время массовых беспорядков на ул. Греческой и на площади Куликово поле, имеющиеся в его подчинении силы и средства, которые осуществляли охрану общественного порядка и находились в резерве, что привело к наступлению тяжких последствий». А также — превысил свои служебные полномочия, в результате чего из изолятора временного содержания были незаконно освобождены 63 человека, подозреваемые в массовых беспорядках.

Затем обвиняемого отпустили, взяв с него обещание, являться на допросы. А 6 мая Фучеджи сбежал в, так называемую, «Приднестровскую Молдавскую Республику». Оттуда – в Россию, где получил российское гражданство. И, несмотря на бегство, еще до 2017 года получал украинскую полковничью пенсию.

Приморский суд Одессы заочно приговорил Дмитрия Фучеджи к 15 годам лишения свободы, лишил его звания полковника милиции и обязал уплатить штраф.

Долженков и Мефедов: из СИЗО по обмену в РФ

Главным инициаторам массовых беспорядков в Одессе 2 мая, в итоге ставших причиной трагедии, Сергею Долженкову и Евгению Мефедову от ответственности уйти не удалось. Пять лет они провели в СИЗО.

Сергей Долженков: живет в Москве и дает комментарии

Сергей Долженков – позывной «капитан Какао» — бывший милиционер и организатор военизированных пророссийских группировок «Гражданский альянс Одессы» и «Одесская дружина». Пять лет он провел в СИЗО в качестве обвиняемого по «делу 2 мая». В августе 2019 года — вышел под залог. А в декабре Украина передала его России в обмен на освобождение украинских политзаключенных.

В 2021 году «капитан Какао» получил бессрочный вид на жительство в России, как носитель русского языка. Сейчас он живет в Москве. Время от времени — дает комментарии российским СМИ о ситуации в Одессе и Украине. Так, недавно в эксклюзивном интервью изданию «Звезда», Долженков заявил, что «суд над виновными в трагедии 2 мая должен состояться, и это зависит от России».

Евгений Мефедов: активно строит политическую карьеру

Рядом с Долженковым на скамье подсудимых сидел россиянин Евгений Мефедов. Он переехал в Одессу из Йошкар-Олы в 2013 году. А уже на следующий год оказался в рядах пророссийского движения города.

В 2019 году Мефедов вместе с Долженковым вышел из СИЗО под залог. Кстати, внес деньги – по 154000 гривен за каждого – депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Николай Скорик.

Затем по обмену пленными Мефедов вернулся в Россию. На родине — начал активно строить политическую карьеру.

Мефедов присоединился к националистической партии «За правду», созданной писателем и участником боевых действий на Донбассе Захаром Прилепиным. В нее также вошли такие одиозные знаменитости, как певица Юлия Чичерина, актеры Иван Охлобыстин и Стивен Сигал.

В партии Мефедов отвечает за «правозащитное направление» и обеспечивает юридическую защиту россиянам и иностранцам, воевавшим на стороне ДНР и ЛНР. Собирается стать депутатом Госдумы.

Петр Луцюк: с 2015 года под подозрением

Самый высокопоставленный фигурант расследований по «делу 2 мая» — Петр Луцюк. В 2014 году он возглавлял управление МВД в Одесской области. На следующий день после трагедии его уволили.

В апреле 2015 года Генеральная прокуратура вручила Петру Луцюку подозрение в служебной халатности. А в мае решением Печерского районного суда Киева он был отправлен под домашний арест. Но четыре месяца спустя суд отказался продлевать ему меру пресечения. С тех пор Петр Луцюк находится на свободе. А его дело передали в Приморский районный суд Одессы.

Следствие считает, что 2 мая жертв можно было бы избежать. Трагедии в Доме профсоюзов вообще бы не было, если бы Луцюк вовремя ввел в действие план «Волна». Так называется совместная операция органов внутренних дел, частей внутренних войск, учебных заведений МВД Украины, СБУ и прокуратуры по предотвращению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

По заявлению свидетеля обвинения, в ночь со 2 на 3 мая, Луцюк подписал приказ о введении плана задним числом и вынудил дежурного сфальсифицировать документы

Впрочем, сам экс-глава одесской милиции утверждает, что все делал правильно. А вот сотрудники прокуратуры пытаются его подставить.

Дело Луцюка до сих пор слушаются в Приморском суде. Не один год длится опрос свидетелей.

Владимир Боделан: арестован заочно

Весной 2014 года сын экс-мэра Одессы Руслан Боделан был главой областного управления ГСЧС. Следователи считают, что его бездействие 2 мая привело к массовой гибели людей. Боделан лично был на Куликовом поле, но запретил пожарным экипажам выезжать к горящему Дому профсоюзов.

После трагических событий бывший глава ГСЧС переехал в Крым. Гражданином РФ он является еще с 2010 года.

В Крыму, по признанию Боделана, он «обратился за помощью в трудоустройстве» к коллегам из российского МЧС. Те не подвели: бывший главный одесский пожарный возглавил крымский филиал «Центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ».

В 2019 году Владимир Боделан пошел на повышение — год проработал помощником «главы республики Крым». А через год его назначили заместителем руководителя Симферопольского района.

Но что-то пошло не так. В 2021 году скандальный чиновник был вынужден покинуть свой пост.

Вместе с тем в розыск Владимира Боделана Национальная полиция Украины объявила еще 2016 году. В 2017-м — он был заочно арестован.

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