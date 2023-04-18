Одесский суд вынес приговор организатору беспорядков 2 мая 2014 года

Сегодня, 18 апреля 2023 года, Приморский суд Одессы объявил приговор бывшему начальнику одесской полиции Дмитрию Фучеджи, признанному виновным в организации массовых беспорядков во время событий 2 мая 2014 года. По требованию прокуратуры ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением звания полковника и не только.

Как отмечает одесский общественник, глава ОО «Зеленый лист», один из участников «Группы 2 мая» Владислав Балинский, это первый приговор суда, вынесенный в отношении сотрудников полиции по их бездействию и содействию сторонникам движения «Антимайдан» до, во время и после событий 2 мая (в частности, 4 мая 2014 года, когда Фучеджи сделал вид, что был вынужден отпустить задержанных сепаратистов из Изоляторов временного содержания).

Фучеджи обвиняли в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, повлекшим трагические последствия, а также в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов и судили в его отсутствие.

Как сообщалось, ранее Госбюро расследований установило, что Фучеджи руководил представителями общественного движения «Антимайдан», которые устроили массовые беспорядки в центре Одессы 2 мая 2014 года и действия которых привели к гибели 48 человек и другим тяжелым последствиям.

Кроме того, 4 мая 2014 года из-за умышленного бездействия Фучеджи, которого после беспорядков в городе назначили исполняющим обязанности начальника ГУМВД Украины в Одесской области, антимайдановцы захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонника. При этом Фучеджи отдал устный приказ открыть камеры ИВС и освободить задержанных.

По данным следствия, в мае 2014 года Фучеджи бежал в так называемую «Приднестровскую Молдавскую республику», откуда переехал на постоянное место жительства в россию. В 2017 году получил российское гражданство.

Кроме того, 5 мая 2021 года Фучеджи озвучил свою версию событий 2 мая 2014 года на неформальном мероприятии с участием членов Совбеза ООН, организованного делегацией рф.

Его версия событий постоянно распространялась и поддерживалась представителями государства-агрессора, а также распространялась во всех пророссийских СМИ, с целью формирования у всего цивилизованного мира ошибочного представления трагических событий 2 мая в Одессе и продвижения собственных пропагандистских нарративов в международных учреждениях и организациях.

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