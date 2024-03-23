Сбежавший за границу тренер «Черноморца» рассказал, чего испугался в Украине

Игорь Касьяненко не вернулся в Одессу после собрания клуба в Турции. Оттуда он уехал в США. Свой уступок он оправдывает страхом перед Шахедами, один из которых разрушил его квартиру, а также правом футбольных деятелей свободно менять клубы.
Об этом тренер-беглец рассказал украинскому изданию Sport.ua.
В «Черноморце» уже бывший тренер отвечал за физподготовку игроков. Более пространно свой переезд в Америку он комментировать отказался, объясняя это заботлю о главном тренере команды Романе Григорчуке.
Мол, он очень уважает этого человека и если наговорит лишнего, это может негативно повлиять на Романа Иосифовича.
Касьяненко, работавший в “Черноморце” в течение двух лет, напомнил, что украинские футболисты имеют право свободно переходить в европейские клубы, и он не считает свой побег виной.
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Он также упомянул об инциденте с российским БПЛА “Шахед”, прилетевшем в его квартиру.
В ответ на его действия, одесский клуб «Черноморец» сейчас рассматривает возможность лишения Касьяненко тренерской лицензии, чтобы предотвратить его тренировки за рубежом.
Касьяненко, находящийся в Майами, сообщил, что трудоустроился в клубе “Дейд Каунти” U-23, но отказался предоставлять дополнительные комментарии по этому поводу.