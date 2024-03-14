Беглец в одесском «Черноморце»: в клубе сделали официальное заявление

36-летний тренер «моряков» Игорь Касьяненко уехал из страны в составе делегации «Черноморца» на основе выданного министерством молодежи и спорта разрешения. Но после завершения тренировочного сбора в Турции вместе с командой не вернулся.

По неофициальной информации, причиной побега Касьяненко может быть намерение эмигрировать в США вместе со своей семьей.

Известно, что Касьяненко присоединился к тренерскому штабу «моряков» в январе 2022 года. Ранее он сотрудничал с наставником «Черноморца» Романом Григорчуком в казахской «Астане» и «Шахтере» из белорусского Солигорска. Также занимался физподготовкой в луганской «Заре» и житомирском «Полисе».

Официальное заявление ФК «Черноморец»

В «Черноморце» рассказали, что Игорь Касьяненко все время провел с клубом на сборах, принимал полноценное участие в подготовительном процессе, но когда команда улетала из Антальи в Кишинев, не появился в аэропорту. Билет на тренера был приобретен, но в самолете на момент отправления его не оказалось.

«Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуре доведены все подробности. Руководство ФК «Черноморец» осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека», — заявили в клубе.

Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии.

«Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды не имеет права оставаться в футболе, — говорится в сообщении.

Сколько спортсменов и тренеров не вернулись в Украину

Игорь Касьяненко стал очередным представителем футбольной среды, использовавшим временное разрешение на выезд за пределы Украины для полноценного бегства.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список спортсменов и тренеров, которые не вернулись в страну. В частности, после того, как цель их поездки была исчерпана, назад не вернулись 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров — по неолимпийским.

Впрочем, после резонанса в СМИ Министерство удалило этот список.