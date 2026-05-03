Ключевые моменты:

Украина отбила массированную атаку: сбито 249 из 268 дронов.

Украинские БПЛА атаковали Ленинградскую область РФ, остановлены аэропорты.

На фронте фиксируется подготовка России к возможному масштабному наступлению.

Массовые удары БПЛА по Украине: последствия

В ночь на 3 мая противник атаковал Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 268 ударными беспилотниками. По данным Генштаба ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 249 дронов.

Зафиксированы попадания ракеты и 19 беспилотников в 15 локациях, а также падение обломков в одном месте.

Этой ночью российские войска вновь атаковали Одесскую область дронами: удары пришлись по жилым домам и портовой инфраструктуре. В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения. А город Черноморск остался без электроснабжения.

Удары по российской инфраструктуре

В то же время украинские дроны массированно атаковали Ленинградская область. По сообщениям местных источников, под удар могли попасть объекты портовой инфраструктуры. Жители сообщали о взрывах и работе ПВО. На фоне атак временно прекратили работу аэропорты Пулково, Шереметьево и Внуково.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы поразили два судна в районе входа в порт Новороссийск. По его словам, речь идет о танкерах, которые использовались для транспортировки нефти.

«Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота – поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно применялись для перевозки нефти. Теперь не будут», — говорится в сообщении.

Россия готовит новое наступление: названы вероятные направления удара

На фронте фиксируются признаки подготовки российских войск к более масштабным наступательным действиям сразу на нескольких направлениях. Это может произойти уже в ближайшее время. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный обозреватель Константин Машовец.

По его оценке, речь может идти о попытке проведения более масштабной операции в рамках летне-осенней кампании 2026 года. Основная цель — изменить стратегическую ситуацию в войне и добиться результатов, которых не удалось достичь дипломатическими, экономическими или информационными методами.

Эксперт отмечает, что в Кремле понимают: текущая стратегия войны на истощение не приносит ожидаемого эффекта. Украина сохраняет способность к сопротивлению, а затяжные боевые действия оказывают серьезное давление на ресурсы России — от экономики до промышленности.

В таких условиях, по мнению аналитика, единственным быстрым вариантом для РФ остается военный сценарий — попытка провести успешную наступательную операцию, которая могла бы существенно ослабить украинские силы и повлиять на общий ход войны.

Среди наиболее вероятных направлений называются Славянско-Краматорское и так называемое «большое Запорожское». Именно там российские войска, по оценкам, заняли более выгодные позиции после зимней кампании.

При выборе направления наступления российское командование, вероятно, будет учитывать состояние своих войск и украинской обороны, наличие резервов, логистику и возможность быстрого развертывания сил.

При этом текущие результаты армии РФ остаются ограниченными и носят преимущественно тактический характер. Однако это не означает отказа от более масштабных планов.

«Наступать они будут, или лучше сказать – будут весьма настойчиво пробовать это делать (причём, скорее всего в краткосрочной перспективе), стараясь при первой же возможности масштабировать своё наступление. И к этому стоит весьма внимательно и детально готовиться», — отмечает военный эксперт.

По словам Константин Машовец, российские войска, скорее всего, продолжат попытки наступления и могут наращивать их масштаб при первой возможности. В ближайшее время инициатива на фронте, вероятно, будет оставаться за противником, хотя на отдельных участках возможны локальные изменения ситуации.

Эксперт подчеркивает, что боевые действия продолжаются в рамках стратегической оборонительной операции Украины, которая еще не завершена.

По информации Генштаба ВСУ, за сутки произошло 141 боевое столкновение. Противник нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, применив 254 управляемые авиабомбы. Также использовано почти 10 тысяч дронов-камикадзе и более 3 тысяч обстрелов.

Суточные потери российских войск составили около 1080 человек. Также уничтожены танки, бронетехника, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня и большое количество беспилотников и техники.