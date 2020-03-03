Дві сонячні електростанції в Одеській області потрапили до рейтингу найпотужніших

В Україні працює 15 665 (875 промислові та 14 790 СЕС домогосподарств) об’єктів відновлюваної електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф.

Про це пише Укрінформ.

Наша держава входить в десятку країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики, тому ми пропонуємо вам дізнатись більше про 10 найпотужніших СЕС України.

Відтак до рейтингу потрапили:

Покровська сонячна електростанція

Нікопольська сонячна електростанція

Сонячна електростанція “Яворів-1”

Кам’янець-Подільська сонячна електростанція

СЕС Тоkmak Solar Energy

Дунайська сонячна електростанція

Старокозача сонячна електростанція

СЕС Терновиця

СЕС Modus Group

Калинівська сонячна електростанція

Дунайська та Старокозача сонячні станції знаходяться в Одеській області.

Дунайська сонячна електростанція знаходиться у місті Арциз і має потужність 43,14 МВт. Її площа становить 80 га.

Сонячна електростанція «Дунайська» належить китайській корпорації CNBM New Energy Engineering Co, яка займалася поставками сонячних панелей.

На СЕС встановлено 40 інверторних станцій, для забезпечення роботи прокладено понад 645 км різних кабелів. Виробленої електроенергії СЕС достатньо, щоб забезпечити енергією 12 тисяч домогосподарств. Робота станції дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу в рік на 44 000 тон. Крім того станція має змогу виробляти електроенергію і у похмурі дні, та навіть взимку.

В ході будівництва станції в економіку регіону було інвестовано близько 900 млн грн.

Старокозача сонячна електростанція знаходиться поблизу села Старокозаче, Одеська область і має потужність 43 МВт. Площа становить 80 га. Старокозача сонячна електростанція належить китайській державній компанії CNBM.

Сонячна станція в Старокозачому займає площу 80 гектарів, оснащена 183 964 сонячними модулями. Потужність виробництва електроенергії цієї станції становить 42,95 МВт, що не тільки задовольняє побутові потреби в електроенергії населення багатьох оточуючих селищ, а й щорічно зменшує викиди більш ніж 44000 тонн двоокису вуглецю.

Фото: Укрінформ

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