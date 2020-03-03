У Міносвіти планують знизити вартість контрактного навчання в університетах

Міністерство освіти і науки запроваджує мінімальну ціну контрактного навчання для 38-ми зі 121-ої спеціальності (так звану індикативну собівартість). Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив 3 березня 2019 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З 1 вересня для вступників на найбільш популярні спеціальності контрактне навчання коштуватиме не менш як 60% вартості, яку сплачує за бюджетні місця держава. Зміни не торкнуться студентів, які вже навчаються. Вартість навчання буде корелюватись із доходами людей у регіоні. Якщо ціна буде вища, ніж три середні офіційні заробітні плати у області, університети зможуть не підвищувати її.

– Держава оплачує навчання кращих студентів на бюджетних місцях за об’єктивними цінами, які дозволяють забезпечити якісну освіту. Середня оплата навчання на одного студента-бюджетника становить 43 тис. грн, а середня ціна за контракт – 16,5 тис. грн. Студенти-бюджетники та студенти-контрактники навчаються у спільних групах, тому університети просто компенсують нестачу коштів на студентів-контрактників за рахунок студентів-бюджетників. У результаті освіта кожного студента недофінансована, а виш не може створити оптимальні умови для навчання та роботи викладачів. Впровадження мінімальної ціни на контракт дозволить зробити плату за навчання відповідно до реальних витрат університету на підготовку студента та дозволить забезпечити якісне навчання для кожного студента, – зазначила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

Мінімальна вартість навчання встановлюється лише для 38 спеціальностей, які є найбільш популярними серед контрактників. Це переважно ті спеціальності, на які вступає набагато більше вступників, ніж є відповідних вакансій на ринку праці. Серед них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, дизайн, туризм, готельно-ресторанна справа та інші. Тобто правило мінімальної вартості на контракт не зачепить інші 83 спеціальності: інженерні, технологічні, гуманітарні, природничі, аграрні, педагогічні науки.

Приведення вартості контракту до фактичних витрат університетів відбуватиметься поступово: у 2020 році становитиме 60% від держфінансування на 1 студента в університеті, у 2021 – 70% та у 2022 – 80 % . Мінімальна ціна контрактного навчання діятиме для державних університетів та тих приватних, які отримуватимуть державне фінансування.

– Справедлива ціна на контракти дозволить підвищити якість освіти. Більше грошей – це можливість університетам інвестувати в лабораторії, а також платити вищу зарплату кращим викладачам. Водночас встановлення індикативної собівартості на популярні спеціальності дозволить мотивувати вступників йти на менш популярні програми, наприклад, інженерні. Вони затребувані на ринку праці. Індикативна собівартість по-різному вплине на ціни в різних закладах та регіонах. Наприклад, цього літа вона не зачепить більшість закладів Києва, Рівненської, Волинської, Житомирської, Чернівецької та Івано-Франківської областей, – відзначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

У МОН наголосили на тому, що громадяни мають право отримати податкову знижку на витрати на навчання. Батьки студентів або самі студенти, якщо вони протягом навчання працюють, можуть повернути 18% вартості контракту. Водночас держава надаватиме пільгові кредити за ставкою 3% на навчання в університетах. Це забезпечить можливість кожному отримати доступ до бажаної спеціальності.

Фото: 24 канал

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