Ключевые моменты:

Двери автобусов открываются только при нажатии кнопки «ОТКРЫТЬ ДВЕРИ» снаружи.

В салоне есть красные кнопки «СТОП» для остановки автобуса на ближайшей остановке.

Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные кнопки и пандусы.

Как пользоваться новыми автобусами Mercedes-Benz в Одессе

В новых одесских автобусах социального типа применены технологии, распространённые в Европе, которые делают поездки комфортными и безопасными. Однако, работают они несколько иначе, чем мы привыкли. Об этом рассказала представитель Департамента транспорта Одесского горсовета Ольга Никуленко.

Главная особенность — кнопки «ОТКРЫТЬ ДВЕРИ» расположены снаружи у дверей. Чтобы выйти или зайти, нужно нажать кнопку именно у нужной двери. Если на остановке ждут пассажиры другого автобуса, дверь не откроется, а транспорт быстрее продолжит движение. Такой механизм помогает сохранять температуру в салоне и защищает от жары, холода или дождя.

Также автобусы оборудованы кнопками с изображением «Человек с инвалидностью». Они размещены снаружи и внутри салона. При нажатии водитель подает помощь родителям с колясками или маломобильным пассажирам, например, разложив пандус для удобной посадки.

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Красная кнопка «СТОП»

В салоне на поручнях установлены кнопки «СТОП». Если пассажир готов выйти на ближайшей остановке, он нажимает кнопку, и водитель видит сигнал.

Если никто не нажал, а на остановке есть люди, автобус всё равно остановится. Такой принцип позволяет экономить время на маршрутах, особенно вечером, когда пассажиров мало.

«Теперь двери не открываются сами, нужно нажать кнопку. Красные кнопки «СТОП» сигнализируют водителю, что кто-то хочет выйти. А кнопки с человеком с инвалидностью помогают маломобильным пассажирам и родителям с колясками», — говорит Ольга Никуленко.

По словам Ольги, такие автобусы помогают лучше регулировать температуру в салоне, сокращают время на маршруте и делают поездку более удобной для всех.

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