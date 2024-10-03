Одесса получила еще 10 гуманитарных автобусов: смогут ли они возить пассажиров

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что переданные Стамбулом автобусы вместительные, комфортные и приспособлены для перевозки людей с инвалидностью.

Экологический стандарт этого транспорта — Евро-4. Но, поскольку Верховная Рада законодательно не урегулировала использование коммунальными предприятиями гуманитарных автобусов, они пока не смогут выйти на маршруты.

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Мэр Геннадий Труханов отметил, что сегодня Одесский городской совет работает с законотворцами, чтобы Мерседесы из Стамбула и Регенсбурга стали на городские маршруты — именно с этой целью они и были переданы одесской громаде.

Прошел год — проблема гуманитарных автобусов не решена

Напомним, десять автобусов-великанов, подаренных Одессе год назад городом-побратимом Регенсбург, так и не вышли на маршруты.

Согласно действующему законодательству, использование этих транспортных средств на местных маршрутах требует их растаможки. Это становится главной преградой для их эффективного использования, поскольку они не соответствуют требованиям по уровню выбросов, установленных для транспорта менее чем Евро-5.

Эта проблема является общей для Украины, Например, Днепру было передано 37 автобусов, которые тоже стоят мертвым грузом.

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