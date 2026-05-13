Ключевые моменты:

Одесская область снова под ударом

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в ночь на 13 мая РФ снова массированно атаковала ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесщины. В результате нескольких волн ударов зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений. Возникшие локальные пожары были оперативно ликвидированы спасателями. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что Кремль продолжает продвигать идею переговоров на собственных условиях. В частности, Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов ко встрече с Владимиром Зеленским в Москве «в любой момент». Правда, в Офисе Президента Украины такое предложение отвергли, подчеркнув, что встреча в столице государства-агрессора невозможна, хотя украинский лидер открыт к переговорам в других форматах или странах.