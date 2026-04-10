Как сообщает наш кореспондент, инцидент случился на улице Авиационной. Пострадавших в результате транспортного ЧП, к счастью, нет.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Движение транспорта на данном участке может быть временно затруднено.
Причины схода и возможные последствия для движения транспорта уточняются.
Напомним, движение трамваев и троллейбусов в Одессе было возобновлено 28 марта после трехмесячного простоя вследствие российских атак на энергообъекты.
