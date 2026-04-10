Ключевые моменты:

  • На улице Авиационной трамвай сошел с рельсов.
  • Пострадавших в результате происшествия нет.
  • На месте работают аварийные службы, движение может быть затруднено.

Как сообщает наш кореспондент, инцидент случился на улице Авиационной. Пострадавших в результате транспортного ЧП, к счастью, нет.

В Одессе сошел с рельсов трамвай

На месте происшествия работают соответствующие службы. Движение транспорта на данном участке может быть временно затруднено.

Одесский трамвай сошел с рельсов, улица Авиационная, 10 апреля 2026

Причины схода и возможные последствия для движения транспорта уточняются.

Напомним, движение трамваев и троллейбусов в Одессе было возобновлено 28 марта после трехмесячного простоя вследствие российских атак на энергообъекты.

