Ключевые моменты:
- В Одессе и области осадков не ожидается, погода будет спокойной.
- Днем в городе воздух прогреется до +16-18°С, ночью – до +6-8°С.
- По области температура достигнет +21-26°С, у моря – прохладнее.
- Ветер слабый, видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 5 мая
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 6-8°С, днем 16-18°С.
Температура морской воды 9-10°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 мая
По Одесской области 5 мая ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 3-8°С, днем она поднимется до 21-26°С, в прибрежной зоне 16-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Анны Баратынской