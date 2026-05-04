У берегов Одессы

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области осадков не ожидается, погода будет спокойной.
  • Днем в городе воздух прогреется до +16-18°С, ночью – до +6-8°С.
  • По области температура достигнет +21-26°С, у моря – прохладнее.
  • Ветер слабый, видимость на дорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 5 мая

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-8°С, днем 16-18°С.

Температура морской воды 9-10°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 мая

По Одесской области 5 мая ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8°С, днем она поднимется до 21-26°С, в прибрежной зоне 16-18°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Анны Баратынской

