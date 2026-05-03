Ключевые моменты:

В Одессе 4 мая ожидается до +18°C без осадков.

Ветер северный, умеренный — до 12 м/с.

Температура морской воды составит всего 9–10°C.

Погода в Одессе 4 мая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 4 мая в Одессе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ветер будет северный, скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+8°C, днём — +16…+18°C.

Температура морской воды останется низкой — около +9…+10°C, что пока не способствует активному началу купального сезона.

Прогноз по Одесской области на 4 мая

В целом по Одесская область погодные условия будут схожими: облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +3 до +8°C, днём — от +16 до +21°C.

На автодорогах области сохраняется хорошая видимость, что благоприятно для водителей. В отдельных районах температура днём может достигать +25°C.

Опасных или неблагоприятных метеорологических явлений в течение суток синоптики не прогнозируют.