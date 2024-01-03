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Азбука власти: за что отвечают департаменты Одесского горсовета (продолжение)

Азбука власти: за что отвечают департаменты Одесского горсовета (продолжение)

Задать вопрос горсовету Одессы хотели бы многие одесситы, но они часто не знают кому конкретно направить обращение. «Одесская жизнь» подготовила цикл статей с подробным описанием обязанностей чиновников, профильных департаментов и входящих в их состав управлений.

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Департамент здравоохранения

комната в больнице

Отвечает за обеспечение медицинской помощью населения в лечебно-профилактических учреждениях коммунальной собственности и контролирует их деятельность. Занимается профилактикой заболеваний и оказанием помощи, связанной с охраной материнства и детства. Обеспечивает льготные категории населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

  • И.о. директора — Левон Никогосян.
  • Адрес: ул. Коблевская, 13.

График приема граждан:

  • второй и четвертый вторник месяца — с 15.00 до 16.45.
  • Предварительная запись по телефону (048) 753-15-75.
  • Телефон сектора обращения граждан:  (048) 705-76-32.

Департамент труда и социальной политики

ЦНАП Одесса

Обеспечивает социальную защиту населения. Предоставляет поддержку людям с инвалидностью, пожилым, ветеранам войны, участникам антитеррористической операции, защитникам и защитницам Украины, членам семей погибших, внутренне перемещенным лицам, уязвимым слоям населения и другим категориям граждан, имеющим право на льготы.

Назначает и выплачивает социальные пособия и компенсации.

  • Директор — Елена Китайская.
  • Адрес: ул. Косовская, 2д, каб. 132.
  • График личного приема граждан: среда — с 9.00 до 11.30.
  • Телефоны для предварительной записи: (048) 705-93-71, (048) 705-10-90.

Прием обращений о первичном назначении соцпомощи проводится в районных офисах департамента по графику:

  • понедельник — четверг с 9.00 до 16.45;
  • пятница — 9.00 до 15.45.

Заявки можно присылать по почте или по электронному адресу: [email protected].

Во всех офисах работают телефоны горячей линии.

Киевский район

  • Адрес: ул. Королева, 9.
  • Телефон: (048) 705-41-75 (76).

Хаджибейский район

  • Адрес: ул. Косовская, 2д.
  • Телефон: (048) 705-10-98, (048) 705-16-60 (68).

Приморский район

  • Адрес: ул. Армейская, 9.
  • Телефон: (048) 705 13 09.

Пересыпский район

  • Адрес: пр-т Добровольского, 120а.
  • Телефон: (048) 770-13-70, (048) 700-89-48, (094) 995-53-70; (094) 953-19-48.

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения

трамвай трехсекционный

Отвечает за обслуживание населения предприятиями дорожно-транспортного комплекса и телекоммуникаций. Контролирует соблюдение требований Правил дорожного движения и Правил парковки транспортных средств. Имеет право на временное задержание транспортного средства с организацией его дальнейшего хранения.

Контролирует оборудование дорог и улиц техническими средствами регулирования дорожного движения. Организует строительство, реконструкцию и ремонт остановок общественного транспорта, установку дорожных знаков и их обслуживание.

  • Директор — Владимир Хитренко.
  • Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 18, каб. 201.

График личного приема граждан:

  • вторник — с 13.00 до 15. 00.
  • Телефон для предварительной записи: (048) 705-98-05.

Юридический департамент

подписание договора

Осуществляет государственную регистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей. Рассматривает обращения граждан по правовым вопросам, связанным с деятельностью горсовета, исполкома и городского головы.

  • И. о. директора — Татьяна Жилкина.
  • Адрес: Думская пл., 1, каб. 315.
  • График личного приема граждан: первый и третий четверг каждого месяца — с 15.00 до 17.00.
  • Телефон для предварительной записи: (048) 779-13-20.

Управление государственной регистрации при департаменте принимает заявления по вопросам государственной регистрации, прав на недвижимое имущество и их обременений также только по предварительной записи.

Телефон: (048) 705-63-40.

Департамент координирует работу КП «Право», предоставляющего юридические услуги.

Адрес: Думская пл., 1, тел. (048) 722-31-17.

А также — организовывает деятельность специализированного учреждения по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи в Одессе. Консультацию по правовым вопросам здесь можно получить в течение рабочей недели с 9.00 до 17. 00 часов.

Приморский район

  • ул. Канатная, 134, каб. 12а, тел. (048) 705-05-04;
  • ул. Черняховского, 6, каб. 310а, тел. (048) 705-05-08.

Киевский район

ул. Ак. Королева, 9, каб. 109, тел. (048) 705-05-11.

Хаджибейский район

ул. Ген. Петрова, 22, каб. 105, тел. (048) 705-05-07.

Пересыпский район

пр-т Добровольского, 106б, каб. 408, тел. (048) 705 05 06.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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