Азбука власти: за что отвечают департаменты Одесского горсовета (продолжение)

Задать вопрос горсовету Одессы хотели бы многие одесситы, но они часто не знают кому конкретно направить обращение. «Одесская жизнь» подготовила цикл статей с подробным описанием обязанностей чиновников, профильных департаментов и входящих в их состав управлений.
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Департамент здравоохранения
Отвечает за обеспечение медицинской помощью населения в лечебно-профилактических учреждениях коммунальной собственности и контролирует их деятельность. Занимается профилактикой заболеваний и оказанием помощи, связанной с охраной материнства и детства. Обеспечивает льготные категории населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
- И.о. директора — Левон Никогосян.
- Адрес: ул. Коблевская, 13.
График приема граждан:
- второй и четвертый вторник месяца — с 15.00 до 16.45.
- Предварительная запись по телефону (048) 753-15-75.
- Телефон сектора обращения граждан: (048) 705-76-32.
Департамент труда и социальной политики
Обеспечивает социальную защиту населения. Предоставляет поддержку людям с инвалидностью, пожилым, ветеранам войны, участникам антитеррористической операции, защитникам и защитницам Украины, членам семей погибших, внутренне перемещенным лицам, уязвимым слоям населения и другим категориям граждан, имеющим право на льготы.
Назначает и выплачивает социальные пособия и компенсации.
- Директор — Елена Китайская.
- Адрес: ул. Косовская, 2д, каб. 132.
- График личного приема граждан: среда — с 9.00 до 11.30.
- Телефоны для предварительной записи: (048) 705-93-71, (048) 705-10-90.
Прием обращений о первичном назначении соцпомощи проводится в районных офисах департамента по графику:
- понедельник — четверг с 9.00 до 16.45;
- пятница — 9.00 до 15.45.
Заявки можно присылать по почте или по электронному адресу: [email protected].
Во всех офисах работают телефоны горячей линии.
Киевский район
- Адрес: ул. Королева, 9.
- Телефон: (048) 705-41-75 (76).
Хаджибейский район
- Адрес: ул. Косовская, 2д.
- Телефон: (048) 705-10-98, (048) 705-16-60 (68).
Приморский район
- Адрес: ул. Армейская, 9.
- Телефон: (048) 705 13 09.
Пересыпский район
- Адрес: пр-т Добровольского, 120а.
- Телефон: (048) 770-13-70, (048) 700-89-48, (094) 995-53-70; (094) 953-19-48.
Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения
Отвечает за обслуживание населения предприятиями дорожно-транспортного комплекса и телекоммуникаций. Контролирует соблюдение требований Правил дорожного движения и Правил парковки транспортных средств. Имеет право на временное задержание транспортного средства с организацией его дальнейшего хранения.
Контролирует оборудование дорог и улиц техническими средствами регулирования дорожного движения. Организует строительство, реконструкцию и ремонт остановок общественного транспорта, установку дорожных знаков и их обслуживание.
- Директор — Владимир Хитренко.
- Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 18, каб. 201.
График личного приема граждан:
- вторник — с 13.00 до 15. 00.
- Телефон для предварительной записи: (048) 705-98-05.
Юридический департамент
Осуществляет государственную регистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей. Рассматривает обращения граждан по правовым вопросам, связанным с деятельностью горсовета, исполкома и городского головы.
- И. о. директора — Татьяна Жилкина.
- Адрес: Думская пл., 1, каб. 315.
- График личного приема граждан: первый и третий четверг каждого месяца — с 15.00 до 17.00.
- Телефон для предварительной записи: (048) 779-13-20.
Управление государственной регистрации при департаменте принимает заявления по вопросам государственной регистрации, прав на недвижимое имущество и их обременений также только по предварительной записи.
Телефон: (048) 705-63-40.
Департамент координирует работу КП «Право», предоставляющего юридические услуги.
Адрес: Думская пл., 1, тел. (048) 722-31-17.
А также — организовывает деятельность специализированного учреждения по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи в Одессе. Консультацию по правовым вопросам здесь можно получить в течение рабочей недели с 9.00 до 17. 00 часов.
Приморский район
- ул. Канатная, 134, каб. 12а, тел. (048) 705-05-04;
- ул. Черняховского, 6, каб. 310а, тел. (048) 705-05-08.
Киевский район
ул. Ак. Королева, 9, каб. 109, тел. (048) 705-05-11.
Хаджибейский район
ул. Ген. Петрова, 22, каб. 105, тел. (048) 705-05-07.
Пересыпский район
пр-т Добровольского, 106б, каб. 408, тел. (048) 705 05 06.
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