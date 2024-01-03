Азбука власти: за что отвечают департаменты Одесского горсовета (продолжение)

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Департамент здравоохранения

Отвечает за обеспечение медицинской помощью населения в лечебно-профилактических учреждениях коммунальной собственности и контролирует их деятельность. Занимается профилактикой заболеваний и оказанием помощи, связанной с охраной материнства и детства. Обеспечивает льготные категории населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

И.о. директора — Левон Никогосян.

Адрес: ул. Коблевская, 13.

График приема граждан:

второй и четвертый вторник месяца — с 15.00 до 16.45.

Предварительная запись по телефону (048) 753-15-75.

Телефон сектора обращения граждан: (048) 705-76-32.

Департамент труда и социальной политики

Обеспечивает социальную защиту населения. Предоставляет поддержку людям с инвалидностью, пожилым, ветеранам войны, участникам антитеррористической операции, защитникам и защитницам Украины, членам семей погибших, внутренне перемещенным лицам, уязвимым слоям населения и другим категориям граждан, имеющим право на льготы.

Назначает и выплачивает социальные пособия и компенсации.

Директор — Елена Китайская.

Адрес: ул. Косовская, 2д, каб. 132.

График личного приема граждан: среда — с 9.00 до 11.30.

Телефоны для предварительной записи: (048) 705-93-71, (048) 705-10-90.

Прием обращений о первичном назначении соцпомощи проводится в районных офисах департамента по графику:

понедельник — четверг с 9.00 до 16.45;

пятница — 9.00 до 15.45.

Заявки можно присылать по почте или по электронному адресу: [email protected].

Во всех офисах работают телефоны горячей линии.

Киевский район

Адрес: ул. Королева, 9.

Телефон: (048) 705-41-75 (76).

Хаджибейский район

Адрес: ул. Косовская, 2д.

Телефон: (048) 705-10-98, (048) 705-16-60 (68).

Приморский район

Адрес: ул. Армейская, 9.

Телефон: (048) 705 13 09.

Пересыпский район

Адрес: пр-т Добровольского, 120а.

Телефон: (048) 770-13-70, (048) 700-89-48, (094) 995-53-70; (094) 953-19-48.

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения

Отвечает за обслуживание населения предприятиями дорожно-транспортного комплекса и телекоммуникаций. Контролирует соблюдение требований Правил дорожного движения и Правил парковки транспортных средств. Имеет право на временное задержание транспортного средства с организацией его дальнейшего хранения.

Контролирует оборудование дорог и улиц техническими средствами регулирования дорожного движения. Организует строительство, реконструкцию и ремонт остановок общественного транспорта, установку дорожных знаков и их обслуживание.

Директор — Владимир Хитренко.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 18, каб. 201.

График личного приема граждан:

вторник — с 13.00 до 15. 00.

Телефон для предварительной записи: (048) 705-98-05.

Юридический департамент

Осуществляет государственную регистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей. Рассматривает обращения граждан по правовым вопросам, связанным с деятельностью горсовета, исполкома и городского головы.

И. о. директора — Татьяна Жилкина.

Адрес: Думская пл., 1, каб. 315.

График личного приема граждан: первый и третий четверг каждого месяца — с 15.00 до 17.00.

Телефон для предварительной записи: (048) 779-13-20.

Управление государственной регистрации при департаменте принимает заявления по вопросам государственной регистрации, прав на недвижимое имущество и их обременений также только по предварительной записи.

Телефон: (048) 705-63-40.

Департамент координирует работу КП «Право», предоставляющего юридические услуги.

Адрес: Думская пл., 1, тел. (048) 722-31-17.

А также — организовывает деятельность специализированного учреждения по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи в Одессе. Консультацию по правовым вопросам здесь можно получить в течение рабочей недели с 9.00 до 17. 00 часов.

Приморский район

ул. Канатная, 134, каб. 12а, тел. (048) 705-05-04;

ул. Черняховского, 6, каб. 310а, тел. (048) 705-05-08.

Киевский район

ул. Ак. Королева, 9, каб. 109, тел. (048) 705-05-11.

Хаджибейский район

ул. Ген. Петрова, 22, каб. 105, тел. (048) 705-05-07.

Пересыпский район

пр-т Добровольского, 106б, каб. 408, тел. (048) 705 05 06.

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