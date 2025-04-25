24 апреля стартовали масштабные работы по улучшению проезда на автодороге Килия–Вилково. Речь идет о трассе Т16-07, которая соединяет населенные пункты Измаильского района. О начале ремонта сообщила Измаильская районная администрация.

Сейчас дорожники работают над восстановлением профиля дорожного полотна, а затем планируется укладка новых слоев покрытия. Работы проводятся поэтапно, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное движение транспорта.

Этот участок трассы имеет стратегическое значение: им пользуются бригады скорой помощи, спасатели, полиция. Особенно важна она для жителей села Лиски — известной «клубничной столицы» Придунавья, которую эта дорога фактически единственная соединяет с остальным регионом.

Ремонт дороги — ответ на многочисленные обращения общины, которая годами ждала решения проблемы. Учитывая значение этого маршрута для местных жителей, обновление трассы Килия–Вилково — это не просто инфраструктурный проект, а важный шаг к улучшению качества жизни в регионе.

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