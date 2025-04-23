Об этом сообщил Килийский городской голова Вячеслав Чернявский.

“Впереди много работы, средств и нюансов, но я уверен, что вместе у нас все получится!” — отметил городской голова.

Еще в начале этого года, во время инспектирования ремонтных работ моста через канал Кофа, глава Одесской ОГА Олег Кипер гарантировал скорое начало восстановления крайне аварийного участка трассы из Килии в сторону города Вилково.

Учитывая многочисленные обращения жителей громады по поводу неудовлетворительного состояния дороги, работы планируется начать уже на этой неделе.

Автодорога Т-16-07 является стратегической артерией для Измаильского района — соединяет четыре порта региона и обеспечивает критическую инфраструктурную доступность для пожарной службы, экстренной медицинской помощи и других оперативных служб.

Для жителей села Лески, известного как «клубничная столица Придунавья», эта дорога — единственный путь в соседние населенные пункты.

Напомним, в Болградском районе Одесской области планируют отремонтировать аварийную дорогу Дмитровка — Ново-Ивановка.

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