«Дом с повешенной» и облава на маршрутчиков:  главные новости Одессы за 1 ноября

Первый день ноября 2021 года, понедельник, запомнился “Одесской жизни” такими событиями.
Месяц мы начали с прогноза синоптиков на ближайшую неделю и весь ноябрь
Рассказали том, что легендарный одесский «дом с повешенной» ожидает ремонт и реставрация
Сообщили подробности взрыва и пожара на улице Новгородской
Узнали как в Украине будут бороться с поддельными лекарствами и
Как загрузить ковид-сертификат в “Дiю”: вертеть головой больше не надо
Также тема карантинных ограничений была затронута тут: в Одессе “кошмарят” маршрутчиков за стоящих пассажиров – у полицейских появился помощник (фото); “Защищенные”: в одесском ТЦ агитируют за вакцинацию при помощи интерактива
Также мы сообщили как получить льготный кредит на жилье ветеранам АТО/ООС и переселенцам
Не осталась без внимания и история города, которой были посвящены две публикации :
Одесские истории: французский пилот Эжен Жильбер в небе Одессы
Одесская улица Ольгиевская: величие, тихая строгость и юморное посольство (фото)
В Одессе завершается прием проектов «Общественного бюджета»: горожане предлагают в этот раз ароматизировать одесские фонтаны, а также привычное обустройство детских и спортивных площадок.
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