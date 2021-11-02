«Дом с повешенной» и облава на маршрутчиков:  главные новости Одессы за 1 ноября

Первый день ноября 2021 года, понедельник, запомнился “Одесской жизни” такими событиями.

Месяц мы начали с прогноза синоптиков на ближайшую неделю и весь ноябрь

Рассказали том, что легендарный одесский «дом с повешенной» ожидает ремонт и реставрация

Сообщили подробности взрыва и пожара на улице Новгородской

Узнали как в Украине будут бороться с поддельными лекарствами и

Как загрузить ковид-сертификат в “Дiю”: вертеть головой больше не надо

Также тема карантинных ограничений была затронута тут: в Одессе “кошмарят” маршрутчиков за стоящих пассажиров – у полицейских появился помощник (фото); “Защищенные”: в одесском ТЦ агитируют за вакцинацию при помощи интерактива

Также мы сообщили как получить льготный кредит на жилье ветеранам АТО/ООС и переселенцам

Не осталась без внимания и история города, которой были посвящены две публикации :

Одесские истории: французский пилот Эжен Жильбер в небе Одессы

Одесская улица Ольгиевская: величие, тихая строгость и юморное посольство (фото)

В Одессе завершается прием проектов «Общественного бюджета»: горожане предлагают в этот раз ароматизировать одесские фонтаны, а также привычное обустройство детских и спортивных площадок.

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