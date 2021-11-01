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Какой будет погода в Одессе на этой неделе и в ноябре

Какой будет погода в Одессе на этой неделе и в ноябре

Синоптики прогнозируют в течении 11-го месяца года погоду, соответствующую климатическим нормам для Украины. Что касается погоды в Одессе в период с 1 по 5 ноября, то в этот период возможны дожди.

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В сообщении украинского гидрометцентра сказано, что среднемесячная температура ноября предполагается в диапазоне от 1°С до 7°С тепла, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.

Вообще же абсолютный минимум температуры воздуха ля ноября за всю историю измерений составлял – 15-24° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях, в горных районах доходил до минус 25-31°С мороза, на юге Крыма и Одесщины 8-13°С мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 16-24° тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях, в Одесском регионе и в Крыму местами 25-29°.

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора предзимья, начинающаяся после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5° в сторону снижения (в основном в первой декаде ноября, в Закарпатье и юге страны во второй декаде ноября).

Среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

Погода в Одессе на этой неделе 1-5 ноября

Что касается погоды на текущей неделе, гидрометцентр Черного и Азовского морей дает такой прогноз:

1 НОЯБРЯ

  • Облачная погода, днем пройдет небольшой дождь.
  • Ночью и утром туман, видимость не более 200-500 метров.
  • Ветер восточный, 6-11 метров в секунду.
  • Температура днем 11-13 °С тепла, ночью – 5-7 °С со знаком плюс.

 

2-3 НОЯБРЯ

  • Погода будет облачная с прояснениями.
  • Ночью 2 ноября возможен дождь.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.
  • Температура воздуха ночью от 3 до 8 °С тепла, днем – около 14-17 °С выше нуля.

 

4-5 НОЯБРЯ

  • В четверг и пятницу прогнозируют переменную облачность, утром 4 ноября – сильный дождь.
  • Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 6-11 °C, днем ​​поднимется до 14-19 °C.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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