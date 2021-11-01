В Одессе на Новгородской грянул взрыв и начался пожар – что это было

В Одессе горел частный дом на улице Новгородской в Киевском районе города.

Об этом сообщает “УСИ” со ссылкой на свои источники в полиции.

По данным источников, правоохранители получили вызов о том, что на улице Новгородской, 14 горит дом.

Как выяснилось, возгорание возникло в придомовой пристройке. При этом очевидцы говорили, что пожару предшествовал взрыв. В дальнейшем версия подтвердилась – как оказалось, взорвался газовый баллон.

Пострадавших нет, так как в момент происшествия в помещении никого не было, а хозяйка дома проживает по другому адресу.

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Фото иллюстративное и УСИ