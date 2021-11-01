“Защищенные”: в одесском ТЦ агитируют за вакцинацию при помощи интерактива

В одесском ТЦ “Сити-центр” на проспекте Небесной Сотни, 2, где в настоящее время располагается центр массовой вакцинации населения от коронавируса, действует интерактивная инсталляция, установленная в рамках кампании “Защищенные”, посвященной преимуществам вакцинации от коронавируса.
Все, кто вакцинировался, могут сделать селфи
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, инсталляция представляет собой интерактивные стенды с историями украинцев, которые привились от COVID-19.
“Инсталляции “Защищенные” позволяют увидеть и послушать истории тех, кто уже обезопасил себя от тяжелого течения, госпитализации или смерти от COVID-19. Интерактивные установки оборудованы датчиками движения, которые при проведении руки возле них включают аудиозаписи историй героев кампании”,
– рассказали в Минздраве.
Читайте также: Вакцина или естественный иммунитет: что лучше защищает от COVID-19?
Кроме того, все, кто вакцинировался, также могут сделать селфи в зеркале “Защищенный” и выложить фото в соцсети вместе со своим рассказом, что именно побудило вас вакцинироваться.
Таким образом, сообщают в Минздраве, ведомство совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине стремится привлечь внимание общества к вакцинации в условиях пандемии.
Кроме Одессы, подобные инсталляции установлены в торговых центрах Львова, Днепра и Харькова.
Еще новости о вакцинации в Одессе:
- Одесситов настойчиво призывают вакцинироваться: власти и волонтеры сняли совместный ролик (видео);
- В Украине разрешили прививать от коронавируса детей: какие условия;
- У Одессы юбилей: в городе сделали 500 тысяч прививок от ковид;
- Центры массовой вакцинации от коронавируса в Одессе будут работать и в будние дни – адреса (видео).
Фото с Facebook-страницы Минздрава Украины