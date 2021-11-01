“Защищенные”: в одесском ТЦ агитируют за вакцинацию при помощи интерактива

В одесском ТЦ “Сити-центр” на проспекте Небесной Сотни, 2, где в настоящее время располагается центр массовой вакцинации населения от коронавируса, действует интерактивная инсталляция, установленная в рамках кампании “Защищенные”, посвященной преимуществам вакцинации от коронавируса.

Все, кто вакцинировался, могут сделать селфи

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, инсталляция представляет собой интерактивные стенды с историями украинцев, которые привились от COVID-19.

“Инсталляции “Защищенные” позволяют увидеть и послушать истории тех, кто уже обезопасил себя от тяжелого течения, госпитализации или смерти от COVID-19. Интерактивные установки оборудованы датчиками движения, которые при проведении руки возле них включают аудиозаписи историй героев кампании”,

– рассказали в Минздраве.

Кроме того, все, кто вакцинировался, также могут сделать селфи в зеркале “Защищенный” и выложить фото в соцсети вместе со своим рассказом, что именно побудило вас вакцинироваться.

Таким образом, сообщают в Минздраве, ведомство совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине стремится привлечь внимание общества к вакцинации в условиях пандемии.

Кроме Одессы, подобные инсталляции установлены в торговых центрах Львова, Днепра и Харькова.

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Фото с Facebook-страницы Минздрава Украины