Одесская улица Ольгиевская: величие, тихая строгость и юморное посольство (фото)

Одесская улица Ольгиевская – величавая и тихо-строгая – протянулась от Софиевской до Манежной. Никаких “виляний” по дороге не делает, словно предупреждает: ходите неспешно, чем-то любуйтесь, по поводу чего-то печальтесь и не допускайте никакой “вольности”.

Как именовалась одесская Ольгиевская?

Когда-то очень давно она именовалась Большой, практически сразу после этого стала Ольгиевской (в честь Ольги Нарышкиной). В 1925 году улица носила имя Тибора (Теодора) Самуэля (нарком просвещения Венгрии). Во время оккупации города побыла Университетской.

Потом она была наречена именем академика Павлова (еще бы, здесь же медуниверситет!), с 1995 года получила свое второе название.

Уличные таблички сегодня на улице, как водится, блистают разнообразием стилей, а один из домов так вообще поразил: с одной его стороны висит табличка с названием “ОльгіЄвська”, с другой – “ОльгіЇвська”. В общем, выбирайте свой вариант.

Ольгиевская – одесский “старый город”

Одесский медуниверситет выходит на Ольгиевскую своим главным корпусом, с улицы открывается вид и на медицинской городок. И уже хочется снять шляпу, приветствуя потрясающую архитектуру. Может, именно поэтому и ощущение величия и строгости наступает практически с самого начала изучения этой старой одесской улицы.

Медицинских заведений на улице много. И вообще, начало улицы – это самый настоящий медицинский квартал. Единственный имеющийся на улице Ольгиевской памятник тоже посвящен медикам.

А зачем Ольгиевской памятники, если тут что ни дом, то памятник архитектуры. Исключение составляют несколько более-менее современных домов. Улица словно усиленно сохраняет свою старину, тут даже больших магазинов не встретишь.

Состояние домов – как обычно. Впрочем, это тот случай, когда можно сказать о них – “более-менее”. Ну а бывшая синагога, она же – бывший памятник архитектуры, сегодня – полуживая заброшка, так укрыта от глаз, что ее не сразу и заметишь. Так что визуально она особо общего вида не портит. Ну а тот факт, что за здание душа болит, так мало ли по поводу какого здания она у нас болит…

Некоторые дома, пусть они трижды памятники, так и “блистают” балконным разнообразием. Впрочем, подобные современные штучки встречаются и на других улицах в исторической части города.

Об исторической части здесь говорит все. Даже современная закусочная именуется “Старый город” – чтоб народ знал, где он находится.

Кстати, сохранившиеся от времен оных дома, сегодняшние памятники архитектуры, во времена их постройки вовсе не считались фешенебельными. Это был район для людей среднего достатка. И, кстати, он еще славился тем, что здесь строились склады для хранения зерна.

Появление зданий медфакультета университета многое изменило в быте Ольгиевской: здесь все чаще стали появляться особнячки и прочие приметы “богатой” улицы.

Хотите детали – изучайте фасады, лепнину, ворота, сохранившиеся входы в старые парадные (с улицы) и прочие не унесенные ветрами перемен исторические интересности.

Загляните во дворики, многие из них – открыты. Любопытные картинки будут мелькать перед вами, доставляя удовольствие и удивление одновременно.

Кстати, “недостаток” памятников вам на Ольгиевской вполне заменят мемориальные таблички.

О зелени о новшествах на одесской Ольгиевской

Ольгиевская – улица довольно зеленая. К своему концу она “дополняется” еще и сквером Мечникова; сюда к бювету неспешно следуют ольгиевцы. И, конечно же, встретите вы здесь (пусть немного) всяких разных цветничков-мини-палисадничков. Если вам покажется мало – загляните во дворы на Ольгиевской: там их гораздо больше и на любой вкус.

Из новшеств улицы. Вдоль практически всей Ольгиевской тянется велосипедная дорожка, по которой, впрочем, привычно себе проходят люди.

Ольгиевская шутит по-одесски

При всей своей тихой строгости именно на Ольгиевской находится “Посольство юмора в Украине” – то есть, известный наш “Дом клоунов”. Кстати, напомню, размещается он в здании, где раньше был кинотеатр “Дружба”.

Рядом с “посольством юмора” – кафешка “Мана-мана”. Стоит поизучать вывешенный “прайс”: “Американо по-Барски”, “капучино по-делиевскии”… Ну и все в таком роде.

И если мы уже заговорили о юморе на строгой Ольгиевской, то, к примеру, небольшой продуктовый магазинчик (совсем не рядом с Домом клоунов) меня умилил названием “Слон”, ну а “образ” мега-очков на оптике так и просится в список одесских арт-объектов.

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