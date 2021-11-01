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Площадки, дворики и ароматные одесские фонтаны: завершается прием проектов «Общественного бюджета»

Площадки, дворики и ароматные одесские фонтаны: завершается прием проектов «Общественного бюджета»

На платформе Одесского городского совета «Социально активный гражданин» (citizen.odessa.ua) по 2 ноября 2021 (включительно) завершается прием проектов общественного бюджета города Одессы на 2022 год.

Какие проекты и идеи предлагают одесситы на будущий год?

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Тематика уже опубликованных проектов и идей общественного бюджета на следующий год касается, в основном, популяризации физической культуры и спорта, установке спортивных и детских площадок, преобразованию одесских двориков.

Марианна Ручкина предлагает проект «на злобу дня». Он касается повышения предоставления образовательных услуг в условиях карантина. Проект предлагает решение по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов при работе на различных платформах во время «учебы на удаленке» — ZOOM, Google Meet, WebEx, Microsoft Office-365 с указанием их преимуществ и недостатков.

Владимир Мороз предлагает проект по развитию гребных видов спорта в нашем городе и обустройстве гребной базы на ул. Песочной.

Одесские фонтаны будут поражать запахами?

На платформе опубликован и проект (автор — Андрей Манило) по улучшению работы одесских фонтанов.

Автор предлагает улучшить работу всех имеющихся на балансе КП «Сервисный центр» двадцати пяти фонтанов, некоторые из которых «находятся в заброшенном состоянии или не работают вообще».

А вот три одесских фонтана —декоративный в сквере Пале Рояль, в Греческом парке («Начало начал») и тот, что в Горсаду — автор проекта предлагает сделать ароматизированными. То есть, предлагается «воссоздать водорастворимые ароматические композиции традиционные для города Одесса — аромат винограда и вина, аромат акации и весенних цветов. И даже разработать для будущих ароматизированных фонтанов авторский аромат «Одесса».

О сроках подачи, голосовании и утверждении проектов одесского «Общественного бюжета»

Напомним:

  • общий объем расходов на 2022 год, который планируется направить на реализацию победителей, составляет 50 000 тыс.грн;
  • количество подписей членов территориальной громады города, которые необходимо собрать автору для подачи проекта, должно составлять не менее 20 для малого общественного проекта и 50 для крупного общественного проекта;
  • стоимость одного проекта — от 100 000 грн. до 500 000 грн. для малого общественного проекта и от 500 000 грн. до 1 500 000 грн. — для большого общественного проекта;
  • с 3 ноября по 7 декабря 2021 г. (включительно) — определение Комиссией проектов, допускаемых к онлайн-голосованию;
  • с 8 по 27 декабря 2021 года (включительно) — онлайн-голосование членов территориальной громады города Одессы за тот или иной проект;
  • определение проектов-победителей и обнародование общего списка проектов-победителей — до 12 января 2022 (включительно).

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Фото сайт Одесского городского совета

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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