Новости Одессы и Одесской области

В Одессе “кошмарят” маршрутчиков за стоящих пассажиров – у полицейских появился помощник (фото)

В Одессе “кошмарят” маршрутчиков за стоящих пассажиров – у полицейских появился помощник (фото)

Сегодня утром, 1 ноября 2021 года, попытки добраться на работу превратились для многих одесситов в очень непростой квест: дело в том, что стражи порядка начали очередной “карантинный” рейд.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

“Менты кошмарят маршрутчиков”

Подписаться

В частности, “под раздачу” попали пассажиры маршрутки №150 на улице Краснова.

“На Краснова менты кошмарят маршрутчиков за то, что стоячих везут”,

– цитирует горожан Телеграм-канал Xydessa.

Между тем, и сами водители, почуяв неладное, начали избавляться от “лишних” пассажиров.

рейд по маршруткам

Читайте также: Одесса “краснозонная”: после недавних проверок маршрутки снова набиты “под завязку” (видео)

Неожиданный помощник

Между тем, у полицейских внезапно объявился добровольный помощник. Так, в сети сообщают о некоем молодом человеке с видеокамерой, который “снимает троллейбусы и вызывает полицию, если троллейбус перевозит стоячих пассажиров”.

Сначала странного парня заметили на остановке 1-й станции Люстдорфской дороги, на Адмиральском проспекте, а позже он “передислоцировался” на Среднефонтанскую.

фиксация нарушений

Кто этот загадочный юноша, достоверно не известно, но одесситы от него явно не в восторге:

“Почему просто не забрать камеру и не настучать по башке?

Супергерой, которого мы заслужили

Вот жеж крыса

Его видно не пустили покататься на новых бусах. Вот и мстит теперь

Павлик Морозов воскрес

Парниша денег зарабатывает”,

– комментируют горожане.

Впрочем, не исключено, что парень сам имеет отношение к правоохранительным органам:

Наверное сам из полиции, делают показатели

Сексот… За работой…

Набросились на человека, а может он вообще репортёр и просто делает свою работу”,

– делятся своими догадками комментаторы.

Напомним, с 18 октября, Одесса находится в “красной” зоне карантина, по правилам которой перевозить пассажиров разрешается только на сидячих местах.

Другие новости по теме:

Фото Телеграм-каналов Xydessa и “Подслушано Одесса”

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить