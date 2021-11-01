В Одессе “кошмарят” маршрутчиков за стоящих пассажиров – у полицейских появился помощник (фото)

Сегодня утром, 1 ноября 2021 года, попытки добраться на работу превратились для многих одесситов в очень непростой квест: дело в том, что стражи порядка начали очередной “карантинный” рейд.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
“Менты кошмарят маршрутчиков”
В частности, “под раздачу” попали пассажиры маршрутки №150 на улице Краснова.
“На Краснова менты кошмарят маршрутчиков за то, что стоячих везут”,
– цитирует горожан Телеграм-канал Xydessa.
Между тем, и сами водители, почуяв неладное, начали избавляться от “лишних” пассажиров.
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Неожиданный помощник
Между тем, у полицейских внезапно объявился добровольный помощник. Так, в сети сообщают о некоем молодом человеке с видеокамерой, который “снимает троллейбусы и вызывает полицию, если троллейбус перевозит стоячих пассажиров”.
Сначала странного парня заметили на остановке 1-й станции Люстдорфской дороги, на Адмиральском проспекте, а позже он “передислоцировался” на Среднефонтанскую.
Кто этот загадочный юноша, достоверно не известно, но одесситы от него явно не в восторге:
“Почему просто не забрать камеру и не настучать по башке?
Супергерой, которого мы заслужили
Вот жеж крыса
Его видно не пустили покататься на новых бусах. Вот и мстит теперь
Павлик Морозов воскрес
Парниша денег зарабатывает”,
– комментируют горожане.
Впрочем, не исключено, что парень сам имеет отношение к правоохранительным органам:
Наверное сам из полиции, делают показатели
Сексот… За работой…
Набросились на человека, а может он вообще репортёр и просто делает свою работу”,
– делятся своими догадками комментаторы.
Напомним, с 18 октября, Одесса находится в “красной” зоне карантина, по правилам которой перевозить пассажиров разрешается только на сидячих местах.
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Фото Телеграм-каналов Xydessa и “Подслушано Одесса”