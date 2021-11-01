Одесские истории: французский пилот Эжен Жильбер в небе Одессы

1 ноября 1909 года в Одессе состоялся первый полет французского пилота Эжена Жильбера. Он собирался пересечь Черное море на своем новом шелковом аэростате.

Вместе с Эженом Жильбером в воздух поднялись трое частных лиц. Полет проходил на высоте около 1000 метров и длился более 10 часов, однако оказался неудачным — летательный аппарат ветром отнесло на территорию Бессарабии.

Жильбер пролетел Тирасполь и Бендеры и едва не пересек румынскую границу. Приземлился шелковый аэростат, для оболочек которого использовали специальные полотнища из прорезиненной или лакированной шелковой ткани, вблизи станции Чадырлунг. Во время полета авиатор отправил несколько депеш с почтовыми голубями.

Через несколько дней после неудачного полета на аэростате, 16 ноября, Эжен Жильбер снова порадовал одесситов своим выступлением. На сей раз полет был организован руководством одесского аэроклуба специально для шаха Магомета Али, который заинтересовался деталями подъема на летательном аппарате.Шах также пожелал самолично принять участие в полете, и для него французский авиатор оставил два места в корзине шара.

Во время визита в Одессу известному пилоту Эжену Жильберу было всего 20 лет. Этот «французский Уточкин» с детства увлекался техникой: в 12 лет он научился управлять трициклом, затем автомобилем, а в 16 лет стал испытателем и увлекся мотогонками.

Когда появились летательные аппараты, Жильбер переключил свое внимание на них. Он окончил летную школу, и во время Первой мировой войны сражался на фронте. После войны он совершал испытательные полеты. В мае 1918 года в очередном испытательном полете при попытке пикирования машина Жильбера развалилась в воздухе, и 29-летний пилот погиб. На его похороны прибыли официальные лица и знаменитые пилоты, а его именем назвали улицу в родном городе

Источники: odessitua.com, warspot.ru, starosti.ru.

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