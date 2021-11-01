Как загрузить ковид-сертификат в “Дiю”: вертеть головой больше не надо (видео)

Мобильное приложение “Дiя” обновили, упростив процесс создания COVID-сертификатов: теперь загрузить документ можно без использования “электронной подписи”.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

“Подпись лицом” отменяется

“Как было раньше: в приложении нужно было подписывать запрос на сертификат Дія.Подписью (технология фото ID, “подписывать лицом”). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель). Как теперь: вы заходите в приложение или портал, нажимаете “Получить сертификат” и все. Сертификат генерируется. Подписывать лицом запрос на сертификат не требуется”,

– поясняет у себя в Facebook министр.

Ще простіше отримати COVID-сертифікат Нам вдалося знайти нормативні та технологічні можливості, щоб спростити процес генерації COVID-сертифікатів без використання електронного підпису. Як було раніше: у застосунку потрібно було підписувати запит на сертифікат Дія.Підписом (технологія фото ID, «підписувати обличчям»). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій). Як тепер: ви заходите в застосунок чи портал, натискаєте «Отримати сертифікат», і все. Сертифікат генерується. Підписувати обличчям запит на сертифікат не потрібно. Розкажіть, будь ласка, близьким, знайомим старшого віку, людям, які мають порушення зору, або всім тим, у кого виникали проблеми з підписом. Ми не зраджуємо своїм принципам — будувати зручну державу, тому готові ухвалювати рішення, шукати вихід, якщо бачимо, що це дозволить спростити процес. Наразі всі сили спрямовані на допомогу лікарям для спрощення введення інформації про вакцинацію, щоб вирішити всі помилки з дозами, партіями, номерами вакцин. Також медичні лабораторії продовжують підключення та тестування до інформаційної системи МОЗ/НСЗУ, щоб з’явилася можливість якісно генерувати сертифікати про одужання та ПЛР. Важливо! Необхідно оновити застосунок Дія до останньої версії в AppStore або Google Play. Версія 3.0.18 для iOS, 3.0.14 — Android. Опубликовано Михайло Федоров Воскресенье, 31 октября 2021 г.

Сгенерировать ковид-сертификат можно разными способами

Кроме того, Михаил Федоров рассказал, как сгенерировать ковид-сертификат разными способами:

тем, у кого есть ID-карта или заграничный биометрический паспорт, можно сгенерировать сертификат в приложении “Дiя” и на портале.

если же ID-карты или загранбиометрического паспорта нет, то сертификат можно сгенерировать только на портале “Дiя”.

при наличии вида на временное/постоянное проживание можно сгенерировать сертификат только на портале “Дiя”.

Министр также напоминает, что запрос на сертификат можно подписать с помощью технологии Bank ID – без подписи лицом или других видов электронной подписи. Необходимо зайти в приложение и нажать “Получить сертификат”, и сертификат генерируется.

Важный момент: приложение “Дiя” необходимо обновить до последней версии в AppStore или Google Play – версия 3.0.18 для iOS и 3.0.14 – для Android.

Ранее “Цифровой министр” потроллил пользователей поддельной “Дії”.

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