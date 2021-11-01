Как в Украине будут бороться с поддельными лекарствами?

На упаковках хотят разместить специальный QR-код, на который можно будет навести камеру смартфона и таким образом проверить качество лекарства. Когда начнет работать новшество?

Каждая десятая пачка лекарств в Украине — подделка. Уже несколько лет в Верховной Раде обсуждают вопрос, как уберечь потребителей от фальсифицированных медикаментов. На упаковках хотят разместить специальный QR-код, на который можно будет навести камеру смартфона и таким образом проверить качество лекарства. Когда начнет работь новшество и как сейчас отслеживать «правильные» таблетки?

Какие лекарства чаще всего подделывают?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 40% медицинских изделий имеют ненадлежащее качество. А 10-15% лекарств в Украине — это подделка. Чаще всего подделывают антибиотики и обезболивающие, пробиотики и витамины, кардиопрепараты и противоопухолевые средства. Часто фальсифицируют и другие дорогостоящие препараты.

Чем опасны поддельные лекарства?

Покупая лекарство, мы не задумываемся над тем, что оно может принести нашему здоровью не пользу, а, наоборот, вред. Дело в том, что поддельные лекарства не содержат необходимое действующее вещество, а если оно и есть, то в меньшем количестве. Недобросовестные производители добавляют в подделку даже строительные смеси, чтобы таблетка не рассыпалась и имела приличный вид. В итоге это может вызвать аллергию и другие побочные эффекты.

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Что хотят изменить?

С октября 2022 года Министерство здравоохранения планирует ввести 2D-кодирование на рецептурные медицинские препараты. Все производители будут обязаны маркировать упаковку лекарства специальным QR-кодом (кьюар-кодом) с информацией о продукте. Если на такой код навести камеру смартфона, все необходимые данные будут отображаться на экране телефона:

название препарата;

его фармацевтическая форма;

тип упаковки, серийный номер;

срок годности и данные о производителе.

Кроме этого, производитель должен будет размещать на упаковке «идентификатор несанкционированного открытия». Он позволит установить, не открывали ли ранее упаковку этого лекарства.

Также у Министерства здравоохранения в планах разработать электронную систему «E-stock» («Эсток»). Через этот электронный ресурс будут вести контроль оборота лекарств.

Как проверить подлинность лекарств самому?

Упаковка должна быть целой и чистой. На упаковке должна размещаться маркировка на украинском языке:

название лекарства нанесено четким шрифтом;

указаны название и адрес производителя;

номер регистрации, серии (на первичной и вторичной упаковках должны совпадать) и штрих-код;

доза действующего вещества в каждой единице и ее количество в упаковке;

срок годности;

условия хранения.

Обратите внимание на то, что каждая заводская упаковка должна иметь письмо-вкладыш, где также указаны серия, номер и информация о регистрации препарата.

Хорошо, если лекарство имеет защитную голограмму и блистер для предотвращения вскрытия упаковки. Название лекарственного средства должны отмечать шрифтом Брайля — это рельефно-точечный шрифт для незрячих и плохо видящих людей. В каждой аптеке должна быть лицензия на розничную торговлю лекарствами. Информацию о ее наличии можно найти в уголке потребителя. Если ее нет, спросите у фармацевта. Адрес аптеки, указанный в лицензии, должен обязательно совпадать с фактическим. Вы также можете попросить провизора предоставить сертификат качества препарата.

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