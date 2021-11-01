Как получить льготный кредит на жилье ветеранам АТО/ООС и переселенцам

Правительство внесло несколько изменений в порядок выдачи жилищных кредитов. Теперь ветераны и и переселенцы смогут выбрать квартиру в более старых домах, а не новостройках. Это немного расширит выбор при покупке жилья.

Кроме того, если у человека сразу два статуса, и переселенца и ветерана, то можно подать два отдельных заявления.

Давайте разберемся, что нужно знать, чтобы получить льготный жилищный кредит от государства.

Кто может воспользоваться льготным кредитом?

Право на получение кредита имеют:

внутренне перемещенные лица (переселенцы)

все кто защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и брал непосредственное участие в АТО/ООС

Человек должен состоять на учете граждан, которым необходимо улучшение жилищных условий, либо иметь жилье на оккупированной территории.

Также необходимо подтвердить свою платежеспособность. При уплате ежемесячного взноса по кредиту, с учетом процентов, остаток дохода не может быть меньше прожиточного минимума, в расчете на каждого члена семьи. Сейчас прожиточный минимум составляет 2294 гривен.

Какой годовой процент по кредиту?

Ставка по таким кредитам — 3% годовых. Причем проценты не начисляют, если объявлен особый период. Пока объявлена мобилизация или введено военное положение, резервисты и военнообязанные освобождаются от процентов на время прохождения военной службы, а профессиональные военные — пока не закончится особый период.

Первый взнос — 6%. Его нужно внести в день оформления кредитного договора. По желанию заемщика, размер взноса можно увеличить.

Какую максимальную сумму денег можно получить?

Это зависит от нормативной площади жилья и предельной стоимости 1 кв. метра.

Норматив на одного человека — 21 кв. метр. Дополнительно дают еще 10,5 кв. метров на семью. Но максимальная площадь квартиры не должна превышать 94,5 кв. метра. Если же у ветерана или переселенца нет семьи, тогда можно рассчитывать только на однокомнатную квартиру не более 52,5 кв. метров.

Что касается предельной стоимости 1 кв. метра, то есть четкие ограничения. Необходимо ориентироваться на так называемую опосредованную стоимость, которую устанавливают в Министерстве развития регионов. Например, для Одесской области Минрегион установил опосредованную стоимость квадратного метра в 13 449 гривен.

Согласно порядку получения кредита на жилье, предельная стоимость квадратного метра не может превышать определенного порога:

для Одессы, Киева, Днепра, Львова и Харькова — не более чем в 1,75 раза

для областных центров, городов областного значения с населением более 300 тысяч человек, а также населенных пунктов в 15 км от Киева и других областных центров — не более чем в 1,5 раза

для городов областного значения с населением от 100 до 300 тысяч — не более чем в 1,25 раза

для других населенных пунктов — стоимость, установленная в данной области Минрегионом

Таким образом, чтобы узнать максимальную цену квадратного метра в Одессе, нужно умножить число 1,75 (это граничный порог) на опосредованную стоимость, которую установили в Минрегионе. В результате получим 23 535 гривен за квадратный метр. Вот на эту цифру и нужно ориентироваться во время поиска жилья. Если цена за квадратный метр будет выше, то кредит не дадут.

Насколько старым может быть дом, если брать жилье на вторичке?

Независимо от того, многоквартирный это дом или частный, он должен быть введен в эксплуатацию не больше, чем 35 лет назад. Если же была реконструкция, то не позднее 25 лет назад.

Все расходы, связанные с оформлением недвижимости, оплатой услуг нотариуса и страхованием оплачивает заемщик.

На какой срок дают кредит?

Деньги можно взять на срок до 20 лет. Но не больше, чем до достижения пенсионного возраста. Срок начинают считать с момента оформление кредитного договора.

В случае смерти заемщика, его права и обязанности по кредиту переходят к наследникам. Но если человек погиб во время боевых действий, находясь непосредственно в районе военной операции — то за счет бюджета погашается вся сумма обязательств по кредиту, которая была на момент его гибели.

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Фото: armyinform.com.ua