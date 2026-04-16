Ключевые моменты:

Без осадков, переменная облачность.

Температура до +14-19°C.

Перспектива: С 18 апреля возможны дожди, на следующей неделе похолодание.

Погода в Одессе

В Одессе 17 апреля синоптики прогнозируют день без существенных осадков. В течение суток будет идти переменная облачность, а южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температурные показатели будут достаточно комфортными: ночью столбики термометров покажут 6-8°С тепла, а днем ​​воздух прогреется до 14-16°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут несколько разнообразнее. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью будет колебаться от 3 до 8°С тепла, а днем ​​ожидается приятное потепление до 14-19°С.

Особое внимание следует обратить на состояние дорог: ночью и утром 17 апреля по области ожидается туман. Видимость на автодорогах ухудшится до 200-500 метров, что требует дополнительной бдительности от водителей. Добавим, что погода начнет меняться уже в ближайшие дни.

