Ключевые моменты:

Облачно с прояснениями, без осадков; ветер ПО 7-12 м/с; ночь +4-6°C, день +11-13°C.

В регионе заморозки 0-2°C.

Погода в Одессе

Во вторник, 22 апреля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер дует северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +6°C, днем ​​поднимется до +11-13°C.

Погода в Одесской области

По Одесской области синоптики прогнозируют похожую картину: облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура будет +1-6°C, местами на поверхности почвы возможны заморозки 0-2°C. Днем потеплеет до +10-15°C. На автодорогах видимость будет хорошей, что облегчит движение транспорта.

