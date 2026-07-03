Ключевые моменты:

В результате налета 496 беспилотников и 74 ракет на Киев погибли 30 человек, около ста ранены, спасательные работы продолжаются.

Обещанная эскадрилья истребителей МиГ-29 Украине не достанется — Польша решила утилизировать самолеты из-за споров по дроновым технологиям.

Украинские дроны атаковали Донецк, Мариуполь и Бердянск, а в Крыму точечными ударами сожгли сразу семь важнейших электроподстанций.

Ракетный удар по Киеву и срыв поставок ПВО Patriot

В ночь на 2 июля Россия устроила беспрецедентный по масштабам террор. По городам Украины было выпущено почти 500 беспилотников и более 70 ракет всех типов. Основной удар принял на себя Киев. В столице повреждено более 130 жилых домов, бизнес-центры, подстанция скорой помощи и склады гуманитарных организаций. Масштаб угрозы был настолько велик, что в киевском метро прошлой ночью пряталось рекордное количество людей — свыше 50 тысяч горожан.

На утро 3 июля подтверждена гибель 30 человек, но цифры могут вырасти по мере разбора завалов.

Президент Владимир Зеленский, посетив места прилетов, жестко высказался о задержках помощи. Он привел пример: Украина полностью оплатила Норвегии 200 ракет для систем ПВО, но ни одна из них до сих пор не доехала.

В это же время министр обороны направил срочные письма в 40 стран с просьбой экстренно передать ракеты Patriot из их личных запасов уже в июле, обещая компенсировать их позже.

Также Киев надеется на решение Дональда Трампа по выдаче лицензий для производства Patriot внутри Украины.

Почему Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29

Пока Украина просит о защите неба, пришла плохая новость от ближайших соседей. Польша официально отменила передачу эскадрильи истребителей МиГ-29.

Ещё летом 2024 года Варшава обещала отдать эти самолеты, как только получит от США новые F-35. Американские истребители уже в Польше, но украинские пилоты МиГи так и не увидят. Польское оборонное ведомство решило их просто списать и утилизировать.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в срыве сделки Киев. По его словам, Украина якобы отказалась делиться своими секретными дроновыми технологиями в обмен на авиацию, а также приплел к военному вопросу исторические споры между странами.

Теперь старые, но боеспособные советские самолеты, которые базировались в Мальборке, будут постепенно резать на металлолом, а график их вывода из службы полностью засекретили.

Массированная атака дронов на Крым и Донбасс 3 июля

Впрочем, украинская армия не осталась в долгу и в ночь на 3 июля провела масштабную операцию возмездия по тылам врага. Мощные взрывы прогремели на оккупированном востоке. Об этом сообщают руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и Telegram-канал «Мариуполь. Сопротивление».

В Донецке точным ударом вывели из строя стратегически важный Петровский мост через Кальмиус.

В Мариуполе на бульваре Шевченко и в поселке Никольское дроны сожгли стоянки военной техники — четыре грузовика с боекомплектом взлетели на воздух, детонация продолжалась до утра. Громко было и в портовом Бердянске.

Настоящий коллапс произошел в оккупированном Крыму, который атаковали десятки беспилотников. Как сообщает телеграм-канал «Крымский ветер», под удар попала вся ключевая энергоструктура полуострова:

В Красногвардейском районе поражена узловая подстанция «Кафа» 220 кВ, которую оккупанты как раз модернизировали.

В Белогорске и Сакском районе горят подстанции, питающие промышленные объекты и военную инфраструктуру.

Полный блекаут наступил в Старом Крыму после уничтожения местной электроподстанции.

В Джанкое полыхают сразу два объекта: гигантская станция «Джанкой» 330 кВ и подстанция «Замеская», которая питает главный российский военный аэродром в этом районе.

Кроме того, вспыхнул пожар на железнодорожном мосту возле села Янтарное, проложенном через Северо-Крымский канал, что серьезно усложнит логистику российской армии на юге.

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