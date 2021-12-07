День ВСУ в Одессе и «ковидная» забастовка медиков: новости Одессы за 6 декабря

Понедельник, 6 декабря 2021 года запомнился «Одесской Жизни» такими событиями в Одессе и области:

Застройщик добрался до Литературного музея: вида на море не будет

6 декабря – День Вооруженных сил Украины: мы рассказали, как изменилась наша армия за 30 лет

Одесские медики перекрыли Адмиральский проспект- они требовали выплат им положенных «ковидных» надбавок

В Одессе открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса – для жителей Таирова

Мы рассказали, как праздновали День ВСУ в Одессе и что показали на выставке военной техники на Морвокзале

Стало известно, что с 7 декабря Одесса переходит в «желтую» карантинную зону: мы рассказали, как изменятся карантинные ограничения

Зеленский наградил орденом главу одесской “Корпорации монстров”

Мы объясняли в каких случаях продавец может отказать покупателю в обслуживании?

Одесский Дюковский парк снова пообещали благоустроить

Глава ОК «Юг» рассказал в интервью о возможном нападение РФ на Одесчину и как живется сейчас военным

А одесский футбольный клуб Черноморец уступил команде Днепр 1, хотя начал матч хорошо