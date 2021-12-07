Новости Одессы и Одесской области

День ВСУ в Одессе и «ковидная» забастовка медиков: новости Одессы за 6 декабря

День ВСУ в Одессе и «ковидная» забастовка медиков: новости Одессы за 6 декабря

Понедельник, 6 декабря 2021 года запомнился «Одесской Жизни» такими событиями в Одессе и области:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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