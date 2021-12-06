Возможное нападение РФ на Одесчину и передача жилья военным: интервью с генералом

Коллеги из «Суспільне Одеса» взяли развернутое интервью у командующего войсками Оперативного командования «Юг», генерал-майора, Героя Украины Андрея Ковальчука. Военный рассказал о службе в зоне ООС, возможном нападении РФ на Украину и обеспечении военных жильем. С их разрешения мы публикуем это интервью.

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О решении стать военным

— В этом году Вооруженным силам 30 лет. Вы видели этот путь с начала, с 1991 года. Как же изменились Вооруженные силы?

— Я отвечу одним предложением: это уже не те вооруженные силы, которые были когда-то. Они достаточно мотивированы, достаточно подготовлены. Это не только моя личная оценка, это оценка, которую дают в НАТО. И даже агрессор – он уже по-другому оценивает наши вооруженные силы. И по-другому готовится. Потому что те учения, которые прошли у них – они боятся за Крым, наращивают силы, направляют туда войска. Они боятся слабой армии? Нет. Они боятся сильной армии. И не секрет, что у нас одна из крупнейших армий в Европе. Воюющая армия. Армия, действительно имеющая боевой опыт. Развивающаяся армия. У нас одна из лучших армий в Европе – и это нужно признать. И то, что уровень доверия к армии больше 60% – народ не ошибается.

— Почему вы выбрали путь военного?

— Это было порядка 29 лет назад, достаточно спонтанное решение. Как-то папа у меня спросил: «Андрей, ты закончил техникум, а дальше надо думать о высшем образовании». Я тогда думал, куда мне дальше пойти, а у отца было предложение по военному училищу. И я решил поехать в Киев и попытался там поступить в Киевский институт танковых войск. Попытка была успешной. По окончании я попал в ряды Вооруженных Сил.

Об участии в АТО

— Какой у Вас был путь к началу войны на Украине? Если я не ошибаюсь, у вас за плечами две миротворческие миссии?

— После окончания военного училища — а из Киевского инженерного института я перевелся в Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище — я попал в 51 дивизию, проходил службу на всех должностях, и было предложение отправиться на выполнение миротворческой миссии. Мне предложили поехать в Югославию. Я прошел все отборы и поехал туда в должности заместителя командира. В течении года выполнял там задачи, получил опыт, который на войне был нужен. Это общение с людьми. Если взять 2014 год, то война же сразу не началась. Она начиналась из недопонимания. Я получил навыки по коммуникации между людьми, по вопросам нивелирования обострения ситуации, сохранения своей жизни и жизни других военных в таких условиях.

— В 2014 году Вы были начальником штаба 80-й десантно-штурмовой бригады и, наверное, на десантников пришлось больше всего испытаний во время первой горячей фазы?

— Именно так. Мы в конце февраля с батальоном тактической группы, которая уже к тому времени была готова к выполнению боевых задач, выдвинулись в АТО в Луганскую область. Мы получили задачу, боевое распоряжение, занять Луганский аэродром. Мы в то время были в районе Харькова, выдвинулись с небольшим подразделением. Я тогда был старший учебного штаба. В тот раз мы через Луганск вошли в аэропорт. Это было неожиданно для всех, и для этих слоев местных. Власть и население были отрицательно настроены. Мы все же взяли под охрану аэродром, и в дальнейшем там находились около 2 недель. Как раз уже были недоразумения внутри Луганска, обострение ситуации, уже было захвачено СБУ. Мы задачу выполнили, но в самом городе уже прошли достаточно серьезные беспорядки с применением оружия. Но этим вопросом там занимались правоохранительные органы. Далее я оставил эту роту, определил старшего и далее с батальоном получил задание на выдвижение в район Славянска. Там мы уже выполняли боевые задания, в том числе и освобождение города.

— В этих боях приходилось сталкиваться с русскими военными?

— Да, довольно часто. Очевидно, это проявилось 24 августа 2014 года. Мы уже пленили русских офицеров, кадровых солдат. На нас наступали кадровые подразделения и были бои сугубо с ними.

Об участии ОК «ЮГ» в ООС на Донбассе

— Сейчас Вы возглавляете командование «Юг». Расскажите, что это за военная единица и за что она отвечает?

— Военные точно это понимают, а для гражданских скажу так: если нашу Украину распределить на 4 равные части, то 1/4 часть – это Юг, за которую я непосредственно отвечаю. То есть, за все войска, которые на этой территории. Я отвечаю за их применение, за оборону этой четвертой части.

— Как командование причастно к тому, что происходит на Востоке? То есть, все командования так или иначе участвуют в этом?

– Конечно. Достаточно серьезная система продумана в целом в Вооруженных силах по получению боевого опыта. Уже 8 лет войны и один и тот же солдат, одно и то же подразделение постоянно не могут быть там, на войне. Поэтому настроена такая ротационная система. Определенный промежуток времени бригада входит, выполняет задание и возвращается в пункты постоянной дислокации. Таким образом, и военные части оперативного командования выполняют задачи в ООС.

— Вы сейчас посещаете зону боевых действий?

— Да, каждый месяц у нас есть такая возможность и необходимость быть там, в зоне Операции Объединенных Сил, работать в своих бригадах, оказывать помощь, оценивать ситуацию, потому что когда ты приближен к этому, то лучше ее понимаешь, учитывая, что ты более подготовлен, имеешь опыт и даешь указания, чтобы не допустить потери личного состава, а в дальнейшем не допустить потери территории.

— Как бы вы сейчас описали обстановку на Востоке? Что там происходит?

– Проводится стабилизационная операция путем ведения боевых действий. Есть линия разграничения, где расположены воинские части, выполняющие задания бригады.

О возможном вторжении РФ в Одесскую область

— Последний месяц в мире обсуждают вопросы возможного вторжения российских войск в Украину. В частности, одним из направлений называют Одессу. Готово ли ОК «Юг» к такому сценарию?

— Эта угроза никуда не исчезла, она с 2014 года есть, она реальна. Мы военные, и мы должны быть готовы. Мы готовимся к агрессии. За эти 7 лет сделано достаточно много для того чтобы противнику, а именно войскам Путина, здесь не то чтобы было некомфортно, а для того, чтобы они их здесь теряли и отказались от своих намерений. В общей системе вооруженных сил Оперативное командование занимается плановой подготовкой, модернизацией военной техники и освоением новых подходов к выполнению задач. То есть, мы готовимся. Угроза действительно не исчезла, и мы постоянно следим за ситуацией, мы получаем разведданные. Мы их обрабатываем, также прорабатываем свое планирование и документы при наращивании сил и средств непосредственно в Крыму. К примеру, если сейчас идет ротация двух батальоно-тактических групп в Крыму, то мы об этом знаем и реагируем. Если туда идет два десантных корабля Балтийского флота, то мы и об этом знаем.

— Эксперты говорят, что это может быть либо десантная операция с несколькими тысячами российских военных, либо это может быть угроза Приднестровья. Мы готовы к этим двум угрозам?

– Конечно. Как военный стратег могу вам сказать о том, что это будет очень дорогостоящая десантная операция для Вооруженных сил РФ, и она будет исчисляться в тысячах погибших, и, я думаю, она не имеет шансов на успех. Это им так хочется, а не всегда то, что хочется, получается, и 2014 год показал то, что не все так просто. У нас достаточно подготовленных солдат, офицеров и дальше идет уже совсем не то оружие и не те возможности. На сегодняшний день у нас достаточный мобилизационный резерв. В целом в Украине у нас более 300 тысяч военных, действительно побывавших в окопе. Поэтому для миллионной армии России уже не все так просто, это такой орешек, который трудно раскусить.

— С 1 января 2022 года в Украине появится новый род войск – Силы Территориальной Обороны. Как в Одесском регионе идет его становление?

— В течение 2022 года будет стоять задача по размещению мест дислокации подразделений и частей территориальной обороны. Далее будет дорабатываться нормативно-правовая база по их применению. В дальнейшем будем продолжать создавать систему управления этими частями и подразделениями. В Одесской области создаются батальоны и бригада территориальной обороны, которая будет дислоцироваться в регионе. Эти будут люди подготовленные, но не обязательно прошедшие войну. 2014 показал то, что у нас мотивированные люди, они достаточно сознательны.

О реформах в армии

— Что вы можете сказать о реформировании Вооруженных Сил?

— Общеизвестный курс — членство в НАТО и Европейском Союзе. Этот курс неизменен. Это взаимосовместимость между подразделениями стран НАТО. Поэтому в рамках этого проводятся определенные мероприятия: обучение личного состава, меняется система управления, планирования и именно по тем критериям, которые определены в НАТО. Очень серьезная работа проводится по совместимости таких составляющих, как вооружение, оружие. Это влечет определенные нагрузки, конечно, и экономичные. Но на сегодняшний день сделано достаточно много работы, у нас много подразделений, которые могут совместно выполнять задачи, участвовать в совместных учениях.

— Все ли воинские части, подчиненные ОК «Юг», получили новую технику? Чего не хватает?

— Сказать, что все у нас хорошо по вопросам технического обеспечения, это, наверное, будет обман. Хотели бы это видеть, но мы этого еще не видим. Дай Бог, до конца года все это исполнится. Мы получили около 300 единиц техники, хотя значительное количество еще не получили. То, чего не хватает, это тайна.

— Укомплектованы ли подразделения?

– В ООС все хорошо с укомплектованием, там все 100% и по оружию, и по вооружению, и по личному составу. Те бригады, которые вышли на восстановление, то есть побывали в ООС и вышли оттуда, конечно, там есть текучесть кадров, во многом из-за денежного обеспечения. Есть у нас определенные проблемы и с качеством укомплектования.

О зарплатах и жилье для военнослужащих

— Недавно Президент Украины на прессмарафоне заявил, что в следующем году планируют поднимать заработную плату для контрактников. Есть ли уже какая-нибудь информация относительно того, на сколько будет это поднятие?

— В целом, в рамках вступления в НАТО, предусмотрено такое изменение в отношении денежного довольствия. В следующем году планируется повышение заработной платы для военнослужащих, учитывая даже то, что в бюджете заложены расходы на оборону в следующем году 131 миллиард гривен. Это на 13 миллиардов больше, чем в этом году. Сейчас заработная плата солдата составляет 12-13 тысяч. Насколько поднимут ее, пока не знаю.

— Обеспечены ли военнослужащие жильем на юге страны?

— Сложная ситуация по обеспечению жилья. Не могу сказать, что эти проблемы не разрешаются. В последний год мы получили более 200 квартир. Конечно, хочется больше, ведь сейчас в очереди более 3 тысяч военных в Одесской области. Министр обороны определил свой курс и одним из его направлений является обеспечение военных жильем. Сейчас серьезно работают над этим вопросом, в том числе и в Одессе. Как это будет решено, пока не известно. Но надеюсь, что до конца года мы введем в эксплуатацию дом на 80 квартир. Дальше планируем закупку квартир для военных. Полагаю, что до конца года будет порядка 150 квартир, которые мы сможем вручить.

— В марте этого года Фонд Демократической инициативы презентовал результат всеукраинского опроса общественного мнения, и там ВСУ среди государственных институций доверяют больше всего – 66%. Что в дальнейшем нужно делать, чтобы поддерживать этот уровень доверия?

— Этот уровень доверия обусловлен тем, что нужно защищать. Люди видят это. Мы с 2014 года успешно выполняем стоящую задачу. Я думаю, что в дальнейшем этот уровень останется минимум на таком уровне. Также государством многое сделано для поддержания этого уровня, в частности, создания социальных условий для прохождения службы, создания условий для тех, кто переходит к гражданской жизни. Каждый руководитель пробует воспитать не только лишь воина, но и гражданина общества.

— Что бы вы сказали военным и другим людям сегодня?

— Хочу поблагодарить тех, кто сегодня выполняет задание на передовой, в ООС. Дальше тем, кто неравнодушен к защите своей Родины, потому что каждый защищает по-своему: кто с оружием в руках, кто на заводе, кто на предприятии, кто продвигает свой бизнес и тем самым помогает военным. Я благодарю каждого, кто действительно небезразличен к своей стране, к своему народу, семье и земле.

Источник: Суспільне Одеса

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