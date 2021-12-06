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Зеленский наградил орденом главу одесской “Корпорации монстров” – что думает об этом сама волонтер?

Зеленский наградил орденом главу одесской “Корпорации монстров” – что думает об этом сама волонтер?

Президент Владимир Зеленский удостоил наград 36 волонтеров и общественников в честь Дня волонтера, который отмечался 5 декабря.

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Среди награжденных – трое волонтеров из Одессы и Одесской области, в том числе глава благотворительного фонда “Корпорация монстров” Екатерина Ножевникова.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Каких наград удостоил президент одесских волонтеров

В частности, Екатерину Ножевникову президент наградил орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Кроме того, орденом “За заслуги” ІІІ степени награжден руководитель общественной организации “Ветераны АТО Лиманщины” из Одесской области Владимир Калюжный, а координатор “Украинской волонтерской службы” в Одессе Мария Коляк получила в награду Крест Ивана Мазепы.

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Как относится к наградам волонтер Екатерина Ножевникова

Между тем, сама Екатерина Ножевникова отметила, что не любит награды.

“Про награду знаю. Но не собиралась об этом кричать. Наградили и наградили. Для фонда будет полезно. И для моих родителей приятно”,

– написала она в ответ на поздравления своих подписчиков в Facebook.

В то же время волонтер републиковала свой давний пост, написанный еще в 2016 году, в котором довольно эмоционально выразила свое отношение к “истерии по поводу Дня волонтера”.

“Две недели уже: “Приходите за наградами!” “А вы зайдете за грамотой? А не собраться ли нам в администрации” и т.д…  Награждения… Какие к черту награждения???… У некоторых скоро пиджаков не хватит, как у Леонида Ильича… А некоторые уже давным-давно “не в теме”, но за былые заслуги награждаются.

В чем смысл этих наград, ну кто объяснит??? На них можно памперсы или тепловизор купить? В больницах меньше больных стало? Старики все накормлены? Война закончилась? Все домой вернулись?”,

– риторически вопрошает волонтер.

И далее она поясняет, что на самом деле волонтер – “это тот, кто по зову сердца, безвозмездно, и в свободное время”:

“И те, кто за собаками на улице, и те, кто кульки собирают на пляже – такие же волонтеры. Иногда выкладывающиеся больше, чем “заслуженные”… Чего им медалек не дают?”

– интересуется Екатерина Ножевникова.

По ее мнению, день волонтера – это “какой-то высосанный из пальца праздник”, который “уже начал напрягать своей навязчивостью”.

“У властьимущих наших госплан там что ли какой-то, по награждениям? Начинаю подозревать, что таки да”,

– делает вывод волонтер.

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Напомним, летом этого года Екатерина Ножевникова вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин страны.

А в начале 2021 года глава одесской “Корпорации монстров” вошла в ТОП-5 лучших волонтеров Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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