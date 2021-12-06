Одесские медики перекрыли Адмиральский проспект – каковы их требования? (видео)

Сегодня утром, 6 декабря, в Одессе состоялась акция протеста на Адмиральском проспекте. Ее устроили медицинские работники, сотрудники Одесского областного клинического медцентра (бывшая больница Водников). Они требуют выплат “ковидных” надбавок, которые были заморожены несколько месяцев назад, а также зарплату за ноябрь.

Около 40 медсестер, санитарок и врачей перекрыли проезжую часть Адмиральского проспекта на перекрестке улицей Судостроительной, где находится их медучреждение.

Медработники жалуются, что за ноябрь получили только аванс, а зарплату и “ковидные” надбавки за работу в опасных условиях им так и не выплатили.

Акция протеста длилась около часа. Протестующие пропускали только кареты скорой помощи. При этом водители легковых авто реагировали на преграду на дороге агрессивно и пытались проехать через толпу медиков.

“Вот человек кричит, что нам нужно детей кормить, нам тоже нужно детей кормить. Мы за ноябрь получили только 2500, можно за эти деньги прокормить детей? Просто вынудили людей выйти на акцию, чтобы как-то привлечь внимание к нашей проблеме”,

– пожаловалась медсестра Людмила.

По словам медиков, если в ближайшие дни они не получат деньги, то просто не выйдут на работу.

“Нас предупредили, что с точки зрения закона мы не имеем права оставить больных, поскольку это преступление. Но мне кажется, что такое отношение к нам – тоже преступление. Поэтому мы будем консультироваться с юристами, на какие крайние меры можем пойти”,

– говорит медсестра Виктория.

Отметим, что Одесский областной клинический медцентр является опорной больницей для лечения “ковидных” больных.

Еще полгода назад главврач медучреждения Вадим Шухтин говорил, что Национальная служба здравоохранения Украины прекратила их финансирование.

Источник, фото и видео УСИ