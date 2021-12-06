Черноморец – Днепр 1: хорошо начали и плохо кончили

В 17 туре украинской футбольной Премьер-лиги одесский «Черноморец» уступил команде из Днепра «Днепр 1» со счетом 3:1.

Команды играли в Одессе, хотя формально хозяевами поля были днепряне. Объясняется это тем, что прошлую встречу команды вместо Одессы провели в Днепре, потому что одесский стадион не был готов принять игру.

«Черноморец» первым открыл счет в игре с «Днепром 1», но не удержал результат

Одесситы активно начали матч и уже на 12-й минуте Исаенко головой открыл счет в матче. Но уже через 7 минут днепряне счет сравняли. На 19-й минуте Пихаленок пробил с линии штрафнойпопал в сетку ворот «Черноморца».

На перерыв команды ушли с равным результатом.

Неприятной стала 64 минута игры, когда Довбик успешно реализовал пенальти и «Днепр 1» вышел вперед.

Закрепил победу днепрян Игнатенко, который забил одесситам гол на 71-й минуте после точного паса Довбика. Счет стал 3:1.

Больше голов в матче не было. «Черноморец» остался на 13 месте турнирной таблицы, а Днепр 1 поднялся на третью позицию в чемпионате.

«Днепр-1» (Днепр) — «Черноморец» — 3:1 (1:1).

6 декабря 2021 года. 17 тур. Одесса. 19−30. Стадион «Черноморец». 1124 зрителя. 11 градусов. Искусственное освещение.

Арбитр — Николай Балакин (Киевская область)

«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 70), Сваток (капитан), Нельсон, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок, Джурасек (Чуже, 90+1), Гуцуляк, Назаренко (Ди Франко, 55), Довбык.

Тренер — Игорь Йовичевич.

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Биловар, Путря (Вантух, 72), Кузык, Вачиберадзе (капитан) (Кадири, 72), Смирный, Исаенко (Тлумак, 80), Авагимян (Брагару, 83), Цитаишвили, Ванат (Бугай, 80).

Тренер — Юрий Мороз.

Голы: Пихалёнок (20), Довбык (64, пенальти), Игнатенко (72) — Исаенко (12).

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Фото СК «Днепр 1»