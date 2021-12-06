В Одессе открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса – для жителей Таирова

В Одессе открыли еще один пункт вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.
Где расположен новый одесский пункт вакцинации?
Новая локация появилась в Киевском районе города – в здании Киевской районной администрации по улице Академика Королева, 9.
“Жители Таирова могут с удобством привиться там в будни дни с 09:00 до 14:00. ЦПМСД 4 ждет всех желающих!”,
– проинформировал у себя в Facebook глава горздрава.
Сколько в Одессе “ковидных” больных?
По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, за последние сутки COVID-19 заболели 138 одесситов. В целом, по состоянию на 6 декабря 2021 года, в Одессе зарегистрировано 106 115 случаев COVID-19. В одесских больницах находятся 470 пациентов с COVID-19, из них 390 – в тяжелом состоянии.
На сегодняшний день в опорных больницах Одессы свободны 490 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.
За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 313 одесситов. Всего на сегодня в Одессе зарегистрировано 81 120 случаев выздоровления от коронавирусной болезни, продолжают болеть 22 127 горожан.
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Ранее “Одесская жизнь” сообщала об изменениях в работе одесских пунктов вакцинации, а также где в Одессе помогают генерировать COVID-сертификаты.
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Фото с Facebook-страницы Левона Никогосяна