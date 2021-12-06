Белые акации и велодорожка: одесский Дюковский парк снова обещают благоустроить (видео)

Вице-мэр Дмитрий Жеман в очередной раз заявил о намерении городских властей Одессы реконструировать один из самых старых городских парков – Дюковский парк.

Об этом Жеман рассказал в своем традиционном еженедельном видеообращении к одесситам у себя в Facebook.

Как будут реконструировать Дюковский парк: грандиозные планы мэрии

По словам вице-мэра, после долгих переговоров с арендатором парка в мэрии уже определили четкую дорожную карту.

“Мы понимаем, как будет вестись реконструкция парка, что там будет сделано”,

– заявил вице-мэр.

По словам Жемана, первый этап реконструкции Дюковского парка начнет осуществляться “буквально в начале 2022 года”.

“Будет установлен забор вокруг парка и также возле обоих водоемов будет наведен порядок”,

– пообещал чиновник.

Он также отметил, что совсем скоро одесситы смогут увидеть, что будет в Дюковском парке – мэрия опубликует соответствующую визуализацию.

“Помимо того, что будет делаться на территории парка, конечно же, возле парка также ведутся активные работы. На улице Балковской были высажены белые акации с обеих сторон… Также между этими белыми акациями мы в дальнейшем сделаем велодорожку”,

– добавил Дмитрий Жеман.

Чиновник уверен: после реконструкции эта часть Одессы станет только ярче и будет визитной карточкой нашего города.

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Благоустроить одесский Дюковский парк обещали к лету

Стоит отметить, что о намерениях городских властей привести в порядок Дюковский парк Дмитрий Жеман заявлял еще в марте текущего года. Тогда же прозвучали обещания вычистить оставшийся водоем (один таки очистили в 2020 году), подрезать и омолодить зеленые насаждения, восстановить пешеходные дорожки и зоны и полностью восстановить наружное освещение в парке, в общем, сделать все, чтобы Дюковский парк стал аналогом парка Победы.

Позже сообщалось, что Дюковский парк благоустроят к лету.

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