День ВСУ в Одессе: что показали на выставке военной техники на Морвокзале? (фоторепортаж)

Сегодня утром, 6 декабря, на одесском Морвокзале открылась выставка военной техники в честь Дня Вооруженных сил Украины.

Посетители выставки могли увидеть артиллерийское вооружение, противокорабельный ракетный комплекс “Нептун”, системы реактивного залпового огня, бронетехнику украинского и американского производства, а также катера Военно-морских сил, в том числе “айленды”, переданные недавно Украине США.

Выставка работала до 16:00. А те, кто не успел побывать на ней, могут посмотреть фоторепортаж нашего корреспондента:

Напомним, сегодня, 6 декабря, Украина отмечает 30-летие Вооруженных сил. В честь праздника в Одессе запланирована обширная программа. Так, в 18:00 на Морвокзале пройдут торжественные мероприятия. Гости смогут наблюдать церемонию с террасы на втором ярусе вокзала. А затем перед зданием Морвокзала выступят военный оркестр и группа “Pianoбой”.