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День ВСУ в Одессе: что показали на выставке военной техники на Морвокзале? (фоторепортаж)

День ВСУ в Одессе: что показали на выставке военной техники на Морвокзале? (фоторепортаж)

Сегодня утром, 6 декабря, на одесском Морвокзале открылась выставка военной техники в честь Дня Вооруженных сил Украины.

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Посетители выставки могли увидеть артиллерийское вооружение, противокорабельный ракетный комплекс “Нептун”, системы реактивного залпового огня, бронетехнику украинского и американского производства, а также катера Военно-морских сил, в том числе “айленды”, переданные недавно Украине США.

Статья по теме: 6 декабря – День Вооруженных сил Украины: как изменилась наша армия за 30 лет?

Выставка работала до 16:00. А те, кто не успел побывать на ней, могут посмотреть фоторепортаж нашего корреспондента:

Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-2
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-3
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-4
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-5
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-6
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-7
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-8
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-9
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-10
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-11
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-12
Выставка военной технии, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-13
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-14
Выставка военной технии, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-15
Выставка военной технии, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-16
Выставка военной технии, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-17
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-18
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-19
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-20
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-21
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-22
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-23
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-24
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-25
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-26
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-27
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-28
Выставка военной ехники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-29
Выставка военной техники, Одесса, Морвокзал 06.12.2021-30

Напомним, сегодня, 6 декабря, Украина отмечает 30-летие Вооруженных сил. В честь праздника в Одессе запланирована обширная программа. Так, в 18:00 на Морвокзале пройдут торжественные мероприятия. Гости смогут наблюдать церемонию с террасы на втором ярусе вокзала. А затем перед зданием Морвокзала выступят военный оркестр и группа “Pianoбой”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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