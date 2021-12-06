В каких случаях продавец может отказать покупателю в обслуживании?

Многие люди привыкли к мысли, что клиент всегда прав. Если у продавца есть товар, а у покупателя деньги, значит сделка должна состояться. Но иногда продавцы отказывают покупателям.

Давайте разберемся, на каком основании продавец может отказаться обслуживать клиента.

Может ли продавец отказать в продаже, если нет сдачи или разменных денег?

По правилам торговли так поступать нельзя. Продавцы обязаны принимать бумажные деньги и монеты, независимо от их номинала. В кассе должны быть средства, чтобы дать покупателю сдачу за товар. Продавец должен следить за наличием разменных денег в кассе, это входит в его обязанности.

Продавец имеет право отказаться продавать товар, только если сомневается в подлинности денег. Что касается изношенных и потрепанных купюр, то это не повод отказывать покупателю. В правилах торгового обслуживания сказано, что изношенные деньги являются полноценным платежным средством.

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Продавец говорит, что товар отложен для другого покупателя и отказывается его продавать. Это законно?

Это законно, но есть несколько ограничений. По правилам розничной торговли продавец может хранить отложенную вещь прямо в торговом зале, вместе с остальными товарами. В таком случае он должен оформить товарный чек, в котором указано время для проведения расчетов. Если до указанного срока покупатель не оплатит отложенный товар, то вещь снова поступает в продажу и ее может приобрести любой желающий. Когда письменных обязательств об отсрочке оплаты или товарного чека нет, то можно требовать у продавца реализации товара.

Правила разрешают хранить проданный товар в торговом зале. Его не обязательно убирать на склад или в специальное место. Но если это крупногабаритная вещь, например мебель, холодильник или стиральная машина, то продавец должен разместить табличку с надписью «Продано». Кроме того, у продавца должен быть договор о хранении товара вместе с копией чека. Заявление продавца о том, что товар продан и находится на хранении, если оно не подкреплено доказательствами — является нарушением закона о защите прав потребителей. Об этом можно написать в Книге жалоб и предложений, либо направить претензию в Госпродпотребслужбу.

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Может ли продавец отказать в обслуживании покупателю без маски?

Может. Во время карантина запрещено обслуживать покупателей без маски. Продавец обязан в любой форме и любым способом предупреждать клиентов о необходимости надевать маску, которая закрывает рот и нос. Продавца могут оштрафовать уже только за то, что он допустил в торговое помещение человека без средств индивидуальной защиты на лице.

Продавец обязан прекратить обслуживание клиента и вызвать полицию, если человек отказывается надевать маску. За бездействие продавца могут оштрафовать на сумму от 3 400 до 5 100 гривен, говорится в постановлении Кабинета министров.

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