День Достоинства и Свободы и исторический субботник: новости Одессы за воскресение 21 ноября

В воскресение, 21 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” сообщала про такие события Одессы и Одесской области:
Утро мы начали с того, что поделилась с миром красотой одесских старинных дверей
А также тем как в Одессе необычно украсили площадь 10 апреля
Каратистка из Черноморска завоевала серебро Чемпионата мира – впервые в истории Украины
А на субботнике в «Красных Зорях» одесситы на заложили основу для парка-мемориала
В Одессе отметили День Достоинства и Свободы
На анивакцинаторских митингах людей все меньше – сегодня собралась лишь чертова дюжина сторонников испугаться самим и попугать других
При этом Одесса и область остаются в «красной» зоне карантина – заболеваемость коронавирусом еще высока, в том числе и молитвами антивакцинаторов, ведь болеют в основном непривитые
В порт Южный прибыл уголь из США – это позволит избежать кризиса с поставками электичества
В Одессе дрифтеры продолжают лихачить – пока берлинские подушки не особо помогают
Еще в городе продолжаются работы по модернизации развязки на 5 ст. Фонтанской дороги
Стало известно, что спектакль Украинского театра поборется за звание лучшего в Украине
Читайте также: “Дунайский экспресс”, обделенный поселок и “шутка юмора” от застройщика: субботние новости Одессы за 20 ноября