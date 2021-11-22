День Достоинства и Свободы и исторический субботник: новости Одессы за воскресение 21 ноября

В воскресение, 21 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” сообщала про такие события Одессы и Одесской области:

Утро мы начали с того, что поделилась с миром красотой одесских старинных дверей

А также тем как в Одессе необычно украсили площадь 10 апреля

Каратистка из Черноморска завоевала серебро Чемпионата мира – впервые в истории Украины

А на субботнике в «Красных Зорях» одесситы на заложили основу для парка-мемориала

В Одессе отметили День Достоинства и Свободы

На анивакцинаторских митингах людей все меньше – сегодня собралась лишь чертова дюжина сторонников испугаться самим и попугать других

При этом Одесса и область остаются в «красной» зоне карантина – заболеваемость коронавирусом еще высока, в том числе и молитвами антивакцинаторов, ведь болеют в основном непривитые

В порт Южный прибыл уголь из США – это позволит избежать кризиса с поставками электичества

В Одессе дрифтеры продолжают лихачить – пока берлинские подушки не особо помогают

Еще в городе продолжаются работы по модернизации развязки на 5 ст. Фонтанской дороги

Стало известно, что спектакль Украинского театра поборется за звание лучшего в Украине

Читайте также: “Дунайский экспресс”, обделенный поселок и “шутка юмора” от застройщика: субботние новости Одессы за 20 ноября