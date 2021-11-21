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В Одессе необычно украсили площадь 10 апреля – но долго ли продержится эта красота? (фото)

В Одессе необычно украсили площадь 10 апреля – но долго ли продержится эта красота? (фото)

Необычными растительными композициями украсили одесские коммунальщики направляющие островки на площади 10 Апреля.

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Как рассказал директор КП “Горзелентрест” Юнис Байрамов, работы профинансировали в рамках реконструкции улицы Черняховского.

По словам Байрамова, на площади высадили падуб, можжевельники, спирею, кизильник, хризантемы, бересклеты, шаровидные туи, разные сорта барбариса и юкку.

площадь 10 апреля, озеленение2

Он также добавил, что это весьма дорогая композиция и обычно КП такие не делает, но “здесь город попросил именно такой вариант”.

“К сожалению, подобная красота постоянно подвергается набегам воришек. Вот и сейчас, пока мы сажали возле Черняховского, двое нехороших людей пытались выкопать растения на таком же островке со стороны Генуэзской. Преступление пресекли сотрудники “Горзелентреста”. Кстати, растения умудряются выкапывать даже на Театральной площади и Аллее Славы. Постоянная головная боль, увы”,

– признался руководитель коммунального предприятия.

площадь 10 апреля, озеленение3

Как стало известно ранее, капитальный ремонт одесской улицы Черняховского закончился не так давно, но вот некоторые элементы не просуществовали и недели.

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Источник и фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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