Спектакль Украинского театра поборется за звание лучшего в Украине: увидеть его сможет каждый

Спектакль “Собачье сердце” вышел в финал всеукраинского фестиваля-премии ГРА. Из-за карантина участие в конкурсе он примет онлайн. Трансляция начнется 1 декабря в 20:00.

Спектакль Одесского украинского театра им. Василько и другие представления ГРИ будут транслироваться онлайн на ютьюб-канале Национального союза театральных деятелей Украины.

Каждая трансляция будет проведена только один раз. Все спектакли пройдут на украинском языке с английскими субтитрами.

Первый конкурсный показ уже прошел вчера, 20-го ноября. Это была постановка «Люди. Тела. Метаморфозы» Ровненского украинского музыкально-драматического театра.

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Расписание остальных трансляций:

21 ноября — «VIÑO» — https://youtu.be/uPx-RfEzihU

22 ноября — «БУНА» — https://youtu.be/Iz1lzu5wheI

23 ноября — «ФІЛОКТЕТ. АНТИЧНИЙ РЕЙВ» — https://youtu.be/SZkzF4lhqak

24 ноября — «H-EFFECT» — https://youtu.be/epLZ1knDvSE

25 ноября — «КОСТРУБІЗМИ. КУМАНОВСЬКИЙ» — https://youtu.be/EHHgPfsxLJo

26 ноября — «ЧОРНОБИЛЬДОРФ» — https://youtu.be/ebZ-0E6FSB8

28 ноября — «А ХАЙ ТО КАЧКА КОПНЕ» — https://youtu.be/chlC3uOUSSw

29 ноября — «ЛИС МИКИТА» — https://youtu.be/XAW4asuuIDY

30 ноября — «ШИНЕЛЬ» — https://youtu.be/pL1CsHRDV3U

1 декабря — «СОБАЧЕ СЕРЦЕ» — https://youtu.be/Q2nkVjjcP2c

2 декабря — «ЦЕ ДИТЯ» — https://youtu.be/1xTMb61PU5k

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что спектакль «Собачье сердце» Одесского украинского театра им. Василько поставленый режиссером Максимом Голенко вышел в финал Всеукраинской театральной премии «ГРА».

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