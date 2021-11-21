Одесса и область остаются в «красной» зоне карантина

На этой неделе появились прогнозы, что Одесская область может покинуть «красную» карантинную зону, в которой действуют максимальные ограничения. Но в Минздраве пока решили не ослаблять карантин ни в одном из регионов.

Об этом свидетельствую последние данные Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 20 ноября в «красной» зоне эпидемической опасности находятся 18 регионов Украины и Киев.

Ранее первый заместитель главы облгосадминистрации Борис Волошенков на брифинге сообщил, что Одесская область может выйти из красной зоны уже на следующей неделе.

Он объяснил это тем, что сейчас заполненность ковидных коек в опорных больницах составляет 59%, в то время как в начале ноября этот показатель достигал 77%.

В детских больницах для больных коронавирусом занято 34% коек.

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Эта тенденция позволяла предположить, что уже на следующей неделе Одесская область будет соответствовать критериям оранжевой, а то и желтой зоны. Но пока в Минздраве ничего не говорили про смягчение условий карантина.

Также мы рассказывали о прогнозе руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко о том, что в 22 ноября четыре области Украины, в том числе и Одесская, могут выйти из “красной” зоны карантина.

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