В Одессе отметили День Достоинства и Свободы

21 ноября 2021 г в Украине отметили восьмуя годовщину начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства.

Революция достоинства началась в ноябре 2013 года и завершилась победой украинцев над узурпировавшим власть режимом Виктора Януковича в феврале 2014 года.

21 ноября также проходит чествование гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции Достоинства и вспоминают тех, кто отдал жизнь за свободу и достоинство украинцев.

Сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко.

Читайте также: Празднование первого Дня достоинства и свободы в Одессе в 2015 году

В церемонии приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты горсовета, руководители районных администраций города, представители ведомственных структур, военнослужащие и общественность.

Также вечером общественные активисты провели свою акцию памяти на Приморском бульваре у памятника Люку, том месте, где был центр одесского Майдана.

Читайте также: Как майданила Одесса

Еще по теме: