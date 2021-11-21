Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отметили День Достоинства и Свободы

В Одессе отметили День Достоинства и Свободы

21 ноября 2021 г в Украине отметили восьмуя годовщину начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства.

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Революция достоинства началась в ноябре 2013 года и завершилась победой украинцев над узурпировавшим власть режимом Виктора Януковича в феврале 2014 года.

21 ноября также проходит чествование гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции Достоинства и вспоминают тех, кто отдал жизнь за свободу и достоинство украинцев.

Сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Т.Г. Шевченко.

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В церемонии приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты горсовета, руководители районных администраций города, представители ведомственных структур, военнослужащие и общественность.

Также вечером общественные активисты провели свою акцию памяти на Приморском бульваре у памятника Люку, том месте, где был центр одесского Майдана.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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