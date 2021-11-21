В Одессе продолжаются работы по модернизации развязки на 5 ст. Фонтанской дороги (визуализация)

Работы на Черняховского окончены. Теперь у Одессы есть прекрасный пример улицы удобной для всех: пешеходов, велосипедистов и автомобилей.

Реконструкция перекрестка этой улицы с Фонтанской дорогой и Адмиральским проспектом, перевод его на новую схему без «бутылочных горлышек» – следующий этап преобразования одесских дорог, чтобы они стали удобнее и безопаснее для всех участников дорожного движения.

Новую схему разработал архитектор, урбанист и сотрудник КУ «СМЭП» Аркадий Шупляков. Из нового в ней – присутствие велосипедных полос. Также будет демонтирован один светофор, а внутри круга появятся дополнительные полосы, чтобы было меньше заторов.

Сотрудники КП СМЭП уже начали наносить новую разметку.

Ранее мы уже писали, что в Одессе готовят новую схему движения на 5-й станции Фонтана и рассказывали, что там изменится.

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