Новости Одессы и Одесской области

В Одессе продолжаются работы по модернизации развязки на 5 ст. Фонтанской дороги (визуализация)

В Одессе продолжаются работы по модернизации развязки на 5 ст. Фонтанской дороги (визуализация)

Реконструкция перекрёстка Фонтанской дороги, улицы Черняховского и Адмиральского проспекта – следующий этап реконструкции улицы Черняховского.

Подписаться

Работы на Черняховского окончены. Теперь у Одессы есть прекрасный пример улицы удобной для всех: пешеходов, велосипедистов и автомобилей.

Реконструкция перекрестка этой улицы с Фонтанской дорогой и Адмиральским проспектом, перевод его на новую схему без «бутылочных горлышек» – следующий этап преобразования одесских дорог, чтобы они стали удобнее и безопаснее для всех участников дорожного движения.

Читайте также: В Одессе организуют одностороннее движение вокруг Староконного рынка – схема проезда

Новую схему разработал архитектор, урбанист и сотрудник КУ «СМЭП» Аркадий Шупляков. Из нового в ней – присутствие велосипедных полос. Также будет демонтирован один светофор, а внутри круга появятся дополнительные полосы, чтобы было меньше заторов.

Сотрудники КП СМЭП уже начали наносить новую разметку.

Ранее мы уже писали, что в Одессе готовят новую схему движения на 5-й станции Фонтана и рассказывали, что там изменится.

Еще новости Одессы о ремонте улиц:

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить