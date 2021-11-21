На анивакцинаторских митингах людей все меньше: как реагируют одесситы

21 ноября на Думской площади прошел очередной митинг антивакцинаторов. В этот раз пришло совсем мало противников прививок – очевидцы насчитали порядка 13 человек.

Если даже единомышленники не обращают внимания на мероприятия антивакцинаторов, то окружающие тем более. Одесситы спокойно гуляли по Приморскому бульвару, а рядом с митингом подростки снимали видео для социальных сетей. И тоже — ноль внимания на конспирологов, которые в обычном и эффективном методе лечения и профилактики ковида усмотрели всемирный заговор и угрозу человечеству.

Впрочем, чем больше людей вакцинируется и убеждается на собственном опыте, что прививка от коронавируса защищает, а не вредит организму, тем сильнее редеют митинги тех, на кого прививки наводят иррациональный ужас.

Хотя совсем недавно анивакцинаторы были гораздо многочисленнее, грозились гражданской войной против «уколотых» и даже решались на агрессивные действия, такие, как блокирование работы трамвая, в котором открыт пункт вакцинации от коронавируса.

Сегодня же, потолкавшись перед зданием горсовета полчаса, «чертова дюжина» митингующих антивакцинаторов разошлись по домам.

Также мы рассказывали о том, как противники вакцинации протестовали перед мэрией во время проведения там сессии Одесского городского совета.

Напомним, что на сегодняшний день самый эффективный способ избежать заболевания COVID-19 и уменьшить последствия пандемии – это вакцинация.

Где сдалать прививку от ковид

Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:

с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).

Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

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