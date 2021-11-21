На анивакцинаторских митингах людей все меньше: как реагируют одесситы

21 ноября на Думской площади прошел очередной митинг антивакцинаторов. В этот раз пришло совсем мало противников прививок – очевидцы насчитали порядка 13 человек.
Если даже единомышленники не обращают внимания на мероприятия антивакцинаторов, то окружающие тем более. Одесситы спокойно гуляли по Приморскому бульвару, а рядом с митингом подростки снимали видео для социальных сетей. И тоже — ноль внимания на конспирологов, которые в обычном и эффективном методе лечения и профилактики ковида усмотрели всемирный заговор и угрозу человечеству.
Впрочем, чем больше людей вакцинируется и убеждается на собственном опыте, что прививка от коронавируса защищает, а не вредит организму, тем сильнее редеют митинги тех, на кого прививки наводят иррациональный ужас.
Хотя совсем недавно анивакцинаторы были гораздо многочисленнее, грозились гражданской войной против «уколотых» и даже решались на агрессивные действия, такие, как блокирование работы трамвая, в котором открыт пункт вакцинации от коронавируса.
Сегодня же, потолкавшись перед зданием горсовета полчаса, «чертова дюжина» митингующих антивакцинаторов разошлись по домам.
Также мы рассказывали о том, как противники вакцинации протестовали перед мэрией во время проведения там сессии Одесского городского совета.
Напомним, что на сегодняшний день самый эффективный способ избежать заболевания COVID-19 и уменьшить последствия пандемии – это вакцинация.
Где сдалать прививку от ковид
Ежедневно в Одессе работают центры вакцинации по следующим адресам:
с 9:00 до 18:00 сделать прививку от COVID-19 можно по таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса» (работает с 10:00 до 17:00).
Также привиться можно в трамвае, расположенном на конечной на Старосенной площади и Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.
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